Čínská metoda slibuje chirurgické odstranění Alzheimera. Vědci řeší, jestli funguje

Alzheimerova choroba je i přes pokrok v celé řadě medicínských technologií stále neléčitelná. Teď nemocným přináší naději nová čínská metoda. Jenže je kolem ní až příliš mnoho nesrovnalostí.
V roce 2020 podstoupil v Číně první pacient experimentální operaci označovanou jako hluboká krční lymfaticko-žilní anastomóza. Jejím cílem je podpořit odvod tekutin a odpadních látek z mozku. Chirurg při ní muži propojil drobné lymfatické cévy v krku s okolními žilami. Tím se teoreticky mohla vytvořit cesta, která měla umožnit tekutinám a odpadním bílkovinám snáze opustit mozek.
Videa tohoto pacienta se stala v Číně virální – před zákrokem působil jako člověk na konci života v pokročilé fázi Alzheimera, po operaci normálně hovořil, zpíval a procházel se po chodbě. Zákrok, respektive video z něj, vzbudilo v Číně značnou pozornost a začaly ho nabízet i další nemocnice. Svět ale o této experimentální metodě nevěděl.
Poprask
Až roku 2023 o ní informoval americko-čínský chirurg na odborné konferenci v USA a vyvolal tím poprask: výsledky totiž naznačují, že se dá chirurgicky velmi snadno odstranit i velmi pokročilá Alzheimerova nemoc. Zájemců o operaci byly tisíce – a to přesto, že se za tento zákrok platí nemalé částky, v přepočtu kolem šesti set tisíc korun.
Čínské zákony umožňují experimentální léčbu liberálněji než v Evropě i USA, ale i tam tato „mánie“ byla na úřady příliš. Protože chyběly klasické kvalitní důkazy o funkčnosti i bezpečnosti metody, nakonec loni tamní ministerstvo zdravotnictví povolilo zákrok jen v rámci přísně kontrolovaných klinických testů. A hlavního průkopníka současně zadržela policie. Od té doby je bez udání důvodů zadržován.
Kontrolované studie se ale nyní rozjíždějí i za hranicemi Číny. Na metodu a kontroverze kolem ní se teď podíval i odborný časopis Nature.
Zázrak, nebo podvod?
Podle něj je vědecká obec zásadně rozdělená ohledně toho, jestli je tento zákrok opravdu funkční a jestli má tedy jakýkoliv dopad na léčbu Alzheimerovy nemoci. Nature shrnuje postoje více než dvou desítek oslovených expertů jako „kombinaci opatrného nadšení s hlubokou skepsí“.
„Koncepce je vědecky platná a biologicky přijatelná,“ uvedl pro Nature například Young-Kwon Hong, expert na lymfatický systém v Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu. Současně se ale obává, že u této léčby nadšení předběhlo důkazy. „Naděje je velká,“ říká, „a kdykoli je naděje velká, následuje i mediální humbuk.“
Řada amerických lékařů už byla u operací a viděla na vlastní oči změny, které by měly být tímto zákrokem způsobené. Sami ale přiznávají, že dojmy nejsou v medicíně to důležité. To je problém, protože dosavadní důkazy pocházejí zatím hlavně z velmi malých studií z Číny. Většina z nich navíc vychází z operací na jediném pracovišti a je bez srovnávací skupiny. A co je asi nejhorší, jejich autoři nejsou moc schopní vysvětlit, jak by to celé mělo fungovat, tedy jak konkrétně má operace ovlivnit vývoj Alzheimerovy choroby.
Celkem vyšlo něco nad deset takových studií, celkem obsahují informace o několika stovkách případů. „Celkově naznačují, že operace může snížit hladiny toxických proteinů amyloid-β a tau v tekutině obklopující mozek a míchu a zlepšit paměť a pozornost při objektivních kognitivních testech,“ píše Nature. Zlepšení jsou podle něj poměrně skromná, ale občas se objeví i pacient, kde by měl být pokrok dramatický.
Odborný žurnál upozorňuje ještě na jednu důležitou věc: podle neoficiálních informací čínských lékařů výše popsaná změna k lepšímu příliš dlouho nevydrží. U většiny pacientů se přibližně po roce vrátí původní stav. To odpovídá i tomu, co se o Alzheimerově nemoci ví, tedy že okamžitý odvod části škodlivých odpadních látek neřeší problém toho, že tyto proteiny v mozku i nadále vznikají.
Vědci v Číně i za jejími hranicemi chtějí tento zákrok dál zkoumat, tentokrát už v kvalitnějších a rozsáhlejších klinických studiích podle mezinárodních pravidel. Varují ale před přílišným nadšením z něčeho, z čeho se může vyklubat jenom zklamání.