Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie

Téměř sto let vědci nezaznamenali žádný výskyt pozoruhodného vodního hlodavce z rodu Nilopegamys. Teď se ho podařilo znovuobjevit v biosférické rezervaci Yayu na jihozápadě Etiopie. Na nálezu mimořádně vzácného savčího rodu Nilopegamys se podílel etiopsko-český výzkumný tým včetně odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.
Hlodavce z rodu Nilopegamys viděli vědci jen jednou. Bylo to přesně před 99 lety, o rok později ho oficiálně popsali. Na pohled je podobný kryse, ale liší se od ní tím, že vyhledává vodní prostředí – dokonce je na ně ideálně adaptovaný. Má široká zadní chodidla a hustou srst, což mu umožňuje žít a lovit ve vodě.
Hustá srst může zvířeti pomáhat udržet se na hladině vody, zatímco velké zadní tlapky mohou fungovat jako pádla. Velký mozek, zploštělý čenich a dlouhé vousky zase mohou tvořit účinný systém pro detekci vodních bezobratlých.
Vědci předpokládají, že tento hlodavec se živí lovem hmyzu a možná i ryb, ale chytili jej do pasti, která obsahovala obyčejné arašídové máslo.
„Nález tohoto živočicha ve značné vzdálenosti od oblasti jeho původního výskytu v Gojjamu na severozápadě Etiopie dokazuje, jak důležité je lépe poznat jeho rozšíření, nároky na prostředí a potřeby ochrany,“ komentoval objev Mengistu Wale z Ethiopian Biodiversity Institute (EBI), který zvíře odchytil.
Vědci hlodavce objevili v biosférické rezervace Yayu, která chrání významné pozůstatky horských tropických deštných lesů Etiopie včetně přirozených populací kávovníku arabského. Je tvořená pestrou mozaikou lesů, vodních toků, mokřadů i zemědělské krajiny.
Právě v přechodové zóně rezervace, tedy v oblasti mezi chráněným územím a okolní lidmi obývanou krajinou, se podařilo vzácného hlodavce odchytit. Jeho výskyt dokládá, že pozornost vědců si zaslouží nejen souvislé zmíněné lesní porosty, ale také okolní zemědělsky využívaná krajina.
Fakt, že byl tento hlodavec nalezen v blízkosti lidí, rovněž naznačuje, že nemusí být tak ohrožen rozvojem, jak se dříve předpokládalo. Přesto není jasné, jestli má šanci v rychle se měnícím světě přežít: oblast, kde ho biologové našli, se už téměř změnila na místo pro chov hospodářských zvířat.
Dlouhodobé sledování
„Naše dlouhodobá spolupráce s etiopskými výzkumnými institucemi přispěla k tomu, že drobní savci dnes patří mezi nejlépe prozkoumané skupiny etiopské fauny. Možné znovuobjevení druhu, který nebyl pozorován téměř sto let, však naznačuje, že i po desetiletích výzkumu nás stále mohou čekat mimořádná překvapení,“ dodává Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.
„Nález otevírá nové možnosti výzkumu jednoho z nejméně známých etiopských hlodavců. Další výzkum se zaměří na upřesnění taxonomického zařazení, genetiku, ekologii a případné nemoci, které může tento znovuobjevený savec přenášet,“ doplňuje Malahat Dianat ze stejného ústavu jako Fornůsková.