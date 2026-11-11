Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, AV ČR, National Geographic

Téměř sto let vědci nezaznamenali žádný výskyt pozoruhodného vodního hlodavce z rodu Nilopegamys. Teď se ho podařilo znovuobjevit v biosférické rezervaci Yayu na jihozápadě Etiopie. Na nálezu mimořádně vzácného savčího rodu Nilopegamys se podílel etiopsko-český výzkumný tým včetně odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Hlodavce z rodu Nilopegamys viděli vědci jen jednou. Bylo to přesně před 99 lety, o rok později ho oficiálně popsali. Na pohled je podobný kryse, ale liší se od ní tím, že vyhledává vodní prostředí – dokonce je na ně ideálně adaptovaný. Má široká zadní chodidla a hustou srst, což mu umožňuje žít a lovit ve vodě.

Hustá srst může zvířeti pomáhat udržet se na hladině vody, zatímco velké zadní tlapky mohou fungovat jako pádla. Velký mozek, zploštělý čenich a dlouhé vousky zase mohou tvořit účinný systém pro detekci vodních bezobratlých.

Vědci předpokládají, že tento hlodavec se živí lovem hmyzu a možná i ryb, ale chytili jej do pasti, která obsahovala obyčejné arašídové máslo.

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„Nález tohoto živočicha ve značné vzdálenosti od oblasti jeho původního výskytu v Gojjamu na severozápadě Etiopie dokazuje, jak důležité je lépe poznat jeho rozšíření, nároky na prostředí a potřeby ochrany,“ komentoval objev Mengistu Wale z Ethiopian Biodiversity Institute (EBI), který zvíře odchytil.

Vědci hlodavce objevili v biosférické rezervace Yayu, která chrání významné pozůstatky horských tropických deštných lesů Etiopie včetně přirozených populací kávovníku arabského. Je tvořená pestrou mozaikou lesů, vodních toků, mokřadů i zemědělské krajiny.

Právě v přechodové zóně rezervace, tedy v oblasti mezi chráněným územím a okolní lidmi obývanou krajinou, se podařilo vzácného hlodavce odchytit. Jeho výskyt dokládá, že pozornost vědců si zaslouží nejen souvislé zmíněné lesní porosty, ale také okolní zemědělsky využívaná krajina.

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Fakt, že byl tento hlodavec nalezen v blízkosti lidí, rovněž naznačuje, že nemusí být tak ohrožen rozvojem, jak se dříve předpokládalo. Přesto není jasné, jestli má šanci v rychle se měnícím světě přežít: oblast, kde ho biologové našli, se už téměř změnila na místo pro chov hospodářských zvířat.

Dlouhodobé sledování

„Naše dlouhodobá spolupráce s etiopskými výzkumnými institucemi přispěla k tomu, že drobní savci dnes patří mezi nejlépe prozkoumané skupiny etiopské fauny. Možné znovuobjevení druhu, který nebyl pozorován téměř sto let, však naznačuje, že i po desetiletích výzkumu nás stále mohou čekat mimořádná překvapení,“ dodává Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

„Nález otevírá nové možnosti výzkumu jednoho z nejméně známých etiopských hlodavců. Další výzkum se zaměří na upřesnění taxonomického zařazení, genetiku, ekologii a případné nemoci, které může tento znovuobjevený savec přenášet,“ doplňuje Malahat Dianat ze stejného ústavu jako Fornůsková.

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