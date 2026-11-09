Česká studentka se stala vítězkou světové olympiády v astronomii a astrofyzice

Česká výprava zaznamenala mimořádný úspěch na 5. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice pro juniory (IOAA-jr), která se konala v Thajsku. Přiváží domů jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a jedno čestné uznání. Hlavním úspěchem ale je, že absolutní vítězkou soutěže se stala Viktorie Snášelová, která získala také ocenění za nejlepší výsledek v teoretickém kole a cenu pro nejlepší dívku soutěže.
Letošní ročník astronomické olympiády se konal do neděle v thajském městě Ubon Ratchathani. Soutěž určená studentům mladším šestnácti let přivítala 106 soutěžících z 25 zemí, slavnostně ji zahájila thajská princezna Maha Chakri Sirindhorn.
Česká výprava dosáhla jednoho z nejlepších úspěchů v dějinách na mezinárodních astronomických olympiádách. Ocenění totiž získalo všech pět členů českého týmu. Viktorie Snášelová (Masarykovo gymnázium, Plzeň) dostala zlatou medaili, stala se absolutní vítězkou a získala i ocenění za nejlepší výsledek v teoretickém kole a navíc i cenu pro nejlepší dívku soutěže. Dario Heinich (Gymnázium Šlapanice) a Lukáš Závodný (Gymnázium Břeclav) byli oceněni stříbrnými medailemi, Amélie Zemanová (Gymnázium Christiana Dopplera) bronzovou a Vladimír Kopecký (Gymnázium Nad Alejí) dosáhl čestného uznání.
Odměny za znalosti i schopnosti
Soutěžící řešili náročné teoretické úlohy z astronomie a astrofyziky. V jedné z nich z naměřených dat například určovali vzdálenost supernovy 1987A porovnáním rychlosti rozpínání vyvržené hmoty s její zdánlivou velikostí na obloze.
V další úloze zasazené do roku 1866 hledali účastníci pomocí pozorování tří hvězd polohu britské obchodní lodi, kterou bouře odchýlila z kurzu v Thajském zálivu, a určovali cestu do nejbližšího přístavu. Praktická část zahrnovala kolo v planetáriu i pozorovací úlohu zasazenou na Měsíc. Plánované noční pozorování se kvůli nepříznivému počasí neuskutečnilo.
Vedoucí národních výprav se podíleli na diskuzích o zadání a řešení úloh. Při moderacích hodnocení pak s organizátory procházeli bodování studentských řešení a obhajovali případné nároky na dodatečné body. Vedoucími českého týmu byli Radka Křížová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Jakub Vošmera z Fyzikálního ústavu AV ČR.
Druhé české absolutní vítězství
Viktorie Snášelová navázala na úspěch Alexe Faivreho, který zvítězil v roce 2024 na třetím ročníku juniorské olympiády v nepálském Káthmándú. Česká republika tak má absolutního vítěze této soutěže už podruhé. Snášelová navíc letos získala i stříbrnou medaili na seniorské Mezinárodní olympiádě astronomie a astrofyziky (IOAA) ve Vietnamu, a uspěla tak v obou věkových úrovních této mezinárodní soutěže.
Čeští studenti se juniorské IOAA účastní od jejího vzniku v roce 2022. Z prvního ročníku v rumunském městě Campulung Moldovenesc přivezli dvě zlaté a jednu bronzovou medaili a na medailové úspěchy navázali i v dalších letech.
Na seniorské IOAA Česká republika soutěží od roku 2010. Mezi její nejvýraznější úspěchy patří absolutní vítězství Stanislava Fořta. Mezinárodních astronomických olympiád obecně se čeští studenti účastní už od roku 2007.