Česká firma navrhla letoun, který má vynášet náklad na hranici vesmíru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Rychlostí až 4300 kilometrů za hodinu by měl doletět na hranici vesmírného prostoru, tam by měl vyložit náklad a pak se vrátit na Zemi, kde přistane na běžném letišti. Autoři nového českého projektu věří, že by jejich stroj mohl létat už od roku 2032.

Na konci října mohli vidět návštěvníci obranného veletrhu Future Forces Forum stroj, který působil elegantně, futuristicky a současně originálně. Model letounu připomínající vzhledem raketoplán vznikl v Česku a má unikátní cíl: jako klasické letadlo vzlétnout z obyčejného komerčního letiště, pak změnit pohon na raketový, pomocí něj vyletět do výšky až 110 kilometrů, tam vyložit náklad, a nakonec se vrátit klouzavým letem zpátky na stejné letiště, odkud vzlétl.

Je to jen až příliš smělý sen projektu Nebesa, za kterým stojí v Praze tým mladých vědců a inženýrů z Czech IT Academy a ČVUT, anebo za pár let bude tento letoun dopravovat na oběžnou dráhu náklad? Vědecká redakce ČT24 se zeptala přímo zástupců společnosti.

Nahrávám video
Zdroj: Nebesa Aerospace

Podle Michaela Kalisty z Nebesa Aerospace projekt vyplňuje mezeru mezi raketami a letadly. „Pro zákazníka jsme tak lákaví kvůli pružnému plánování, rychlému návratu vzorků a nižší ceně za použitelný výsledek. Naší zamýšlenou výhodou je pak opakovaný provoz de facto z jakékoliv letištní dráhy, což je pro Evropu zásadní,“ uvedl.

Nejpozději v roce 2032 chceme mít schopnost a kapacity suborbitální nosiče vyrábět i komerčně provozovat. Zároveň očekáváme, že tou dobou budou deriváty našeho letounu sloužit ve své atmosférické verzi pro obranné účely.
Michael Kalista, Nebesa Aerospace

Samotný koncept podle něj není tak originální, jak by se mohlo zdát. Podobnou cestou totiž jde například Dawn Aerospace s raketovým letounem Aurora nebo německý Polaris. Přínosem českého projektu má být propojení těchto schopností do dostupné a pružně využitelné služby. Podle Kalisty by jejich způsob dopravy na orbitu mohl být zajímavý například pro společnosti, které potřebují otestovat nějaký senzor, materiál nebo něco podobného a co nejrychleji získat svůj experiment zpět.

Velký potenciál vidí také ve farmaceutickém výzkumu. „Zejména v krystalizaci proteinů a nízkomolekulárních léčiv. Varda Space Industries dopravila pomocí Falconu 9 společnosti SpaceX na oběžnou dráhu zařízení, v němž vypěstovala krystalickou formu III ritonaviru a vzorky vrátila na Zemi. Naše platforma by mohla sehrát důležitou roli při ověřování automatizovaného vybavení a postupů pro podstatně nákladnější orbitální lety, které budou již spojené se samotnou výrobou léčiv,“ uvádí Kalista konkrétní příklad.

Reálný model suborbitálního letadla
Zdroj: Nebesa Aerospace

Od motoru k letounu

Autoři projektu zatím představili jen model svého letounu, prototyp nemají. Fyzicky mají raketový motor, který nazvali Rámus I. Ten má nyní špičkový tah devět kilonewtonů Je otestovaný na zemi, jeho další verze by měla mít výkon vyšší a měla by už být schopná letu, a tedy i testů ve vzduchu.

Projekt je v tuto chvíli realizován především díky finančnímu i personálnímu zapojení České IT Akademie, respektive CITA Services a Rocket Hardware Systems, což jsou subjekty, které projekt iniciují s další podporou od S-tech Group, Ústavu letadlové techniky ČVUT a Smíchovské střední školy.

Vývoj a výroba prvního českého nadzvukového letadla, schopného letu i návratu z vesmíru bude stát přibližně 300 milionů korun při dnešních cenách.

„Paralelně probíhá testování na menších letových demonstrátorech a stavba takřka plnohodnotného, který nám umožní na palubu instalovat již oba proudové motory, otestovat letové parametry s těmito motory a následně testovat létaní se zátěží, která bude simulovat raketový motor, nádrž s palivem i užitečné zatížení,“ doplňuje Kalista. Toto letadlo už bude mít podobné rozměry i design jako finální letoun, ale bude schopné jen letů v atmosféře při rychlosti do osmi set kilometrů za hodinu.

Překážky a ambice

Kalista vidí i celou řadu překážet a přiznává, že cíle jsou ambiciózní. Minimalizovat rizika by podle něj mělo jak to, že vývoj probíhá v jednotlivých fázích, tak i to, že se všechno nejprve zkouší v počítačových simulacích.

Samotné technologické výzvy jsou ale jen část toho, před čím teď tým stojí. „I v momentu, kdy technicky budeme létat dostatečně rychle a vysoko, tak stále před sebou budeme mít minimálně další dvě výzvy – opakovatelnost letu a zejména certifikaci – to bude v našem právním časoprostoru celkem zajímavé,“ usmívá se Kalista.

Na otázku jestli je vůbec možné mít proudový a raketový motor v jednom stroji, reaguje Kalista konkrétním příkladem: „Ve světě existují i měřítkově srovnatelné stroje, které se vydávají podobným směrem, například Polaris Raumflugzeug a jejich demonstrátor Mira.“

Přesto to bude podle něj náročné. Samotnou integraci obou pohonných systémů v plné velikosti do jedné konstrukce a ověření jejich bezpečné a ekonomicky výhodné spolupráce za letu má společnost Nebesa v plánu až v dalších vývojových fázích mezi lety 2028 až 2030 a představuje to pro ni jednu z nejrozsáhlejších a nejnákladnějších položek v jejich plánech.

Čas a peníze

Harmonogram projektu počítá s proudovým bezpilotním demonstrátorem v roce 2027, prvním zážehem raketového motoru za letu v roce 2030 a opakovatelným suborbitálním letem v roce 2032. Kalista nejenže věří, že se to podaří splnit, ale dokonce vidí, že některé části jdou rychleji, než se původně plánovalo.

Cíl projektu by navíc nemusel spočívat jen v civilním využití. Společnosti totiž zmiňuje využití nejen ve vědě a průmyslu, ale také v oblasti obrany. Mluví například o výcviku protivzdušné obrany, sledování radarových cílů nebo průzkumných misích.

„Náš letoun může létat o 1800 kilometrů rychleji a pětkrát tak vysoko než stíhačky Eurofighter Typhoon. Naše zahraniční konkurence se využívá při testování radarových systémů, protivzdušné obrany, komunikačních systémů, my navíc nabízíme vyšší užitečné zatížení, tedy více prostoru pro náklad různé povahy,“ konstatuje Kalista.

Tým, který stojí za suborbitálním letadlem
Zdroj: Nebesa Aerospace

A doplňuje, že se neobává o nezájem ze strany možných partnerů pro toto využití. Projekt sice představili teprve před dvěma týdny, ale množství zájemců z řad zákazníků i investorů ho už nyní příjemně překvapilo.

Přesto Kalista přiznává, že právě peníze jsou největší problém. „Je fér přiznat, že v tuto chvíli je financování nejslabší částí projektu. Momentálně se soustředíme především na soukromé investory, a to nejen z obranného průmyslu, potřebujeme postupovat relativně rychle a příliš neodbočovat z našeho záměru. Z pohledu veřejných peněz konceptem úplně nespadáme do většiny dotačních titulů.“

Vizualizace letounu při vzletu
Zdroj: Nebesa Aerospace

Úplně zatím nefunguje ani financování z evropských zdrojů, takže zákazníci, s nimiž zatím jednají, jsou v tuto chvíli až na jednu tuzemskou výjimku subjekty především z USA, Spojených arabských emirátů, Indie a Izraele. „Ale vše je zatím velmi čerstvé, v tuto chvíli plánujeme další schůzky. Určitě chceme projekt v Evropě udržet a najít pro něj evropské financování,“ zakončuje zástupce společnosti Nebesa.

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