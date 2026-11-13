Brněnští mikroroboti mají zachytávat mikroplasty z ženských pohlavních orgánů

Na první pohled vypadají jako obyčejný prášek, v lidském těle na sebe ale dokáží navázat mikroplasty. Tak mají fungovat speciální magnetičtí mikroroboti, které vyvinuli vědci z CEITEC VUT v Brně. Chtějí je využít k odstranění mikroplastů z ženských reprodukčních orgánů. První testy v simulovaném vaginálním prostředí ukázaly, že dokáží odstranit až polovinu přítomných mikroplastů.
Nová technologie měkkých robotů schopných likvidovat mikroplasty v lidském těle je zatím experimentální. V Brně ji tedy doposud nezkoušejí na živých pacientech, ani na zvířatech, ale pouze v laboratorním prostředí.
V testech, které proběhly ve vaginálním roztoku, se jim povedlo zachytit přibližně padesát procent přítomných mikroplastů, ve fyziologickém roztoku (který ale méně odpovídá reálnému prostředí) dokonce až osmdesát procent. „Účinnost se dá navíc ještě zvýšit využitím většího množství mikrorobotů nebo zvýšením jejich plochy. Mikroplasty a bakterie totiž zachytávají na svém povrchu,“ vysvětluje princip výzkumu jeho autorka Fatma Yurtseverová, která na CEITEC VUT působí.
Tento výzkum je důležitý zejména proto, že mikroplastů v životním prostředí i lidských tělech přibývá – a začínají se objevovat i náznaky, že to může lidskému tělu škodit.
Vědecké výzkumy prokazují v posledních letech jejich přítomnost v lidských orgánech, což může vést k řadě prokazatelných zdravotních potíží, jako jsou například záněty nebo snížená plodnost.
Alternativa k léčbě antibiotiky
Kromě mikroplastů dokáží v Brně vyvinutí mikroroboti odstraňovat také další škodlivé látky, jako jsou mikrovlákna z tamponů nebo bakterie E. coli, které způsobují infekční onemocnění. Ta se v současnosti léčí antibiotiky, která ale poškozují mikrobiom v ženském reprodukčním systému a při dlouhodobém užívání navíc vedou ke vzniku takzvané antimikrobiální rezistenci, tedy vyšší odolnosti bakterií na léčbu antibiotiky.
Klasické prášky navíc působí v celém organismu. „Také mikroroboti mohou na povrchu nést antibiotika, zároveň pracují v přesně určené oblasti. Když je třeba, poskytnou tak větší účinnost,“ líčí další výhody Yurtseverová.
Velkou výhodou magnetických mikrorobotů je podle ní snadné zavedení a následné odstranění. „Do těla je bude možné zavést injekčně a nechat působit. Následně je půjde posbírat zdravotnickými prostředky, jako jsou magneticky ovládané katetry,“ popisuje postup vědkyně, která dříve působila i na známé Mayo Clinic.
Mikroroboti a ženské zdraví
K myšlence na mikrorobotické odstraňování mikroplastů z organismu vědkyni přivedl mimo jiné fakt, že ženské zdraví dlouhodobě patří k opomíjeným tématům.
„39 procent žen na světě se někdy setkalo s infekčním onemocněním reprodukčního systému, které souviselo s přítomností biofilmu. K jeho tvorbě přispívají právě mikroplasty. Vytvářejí povrch, na kterém mohou růst škodlivé bakterie tvořící biofilm. Proto jsem se chtěla na tento problém zaměřit, a to pod vedením Martina Pumery, který je světově uznávaným vědcem v oboru mikrorobotiky,“ říká Yurtseverová.
Tato práce je podle jejích autorů jen prvním krokem k možnému využití mikrorobotů k odstraňování mikroplastů z ženského reprodukčního systému. Nyní vědce čeká série dalších testů, která potrvá několik let a bude završena klinickou studií. Poté bude možné objev nasadit v praxi. Pokud se vše osvědčí, otevřou se dveře i k využití mikrorobotů pro odstraňování škodlivin z dalších orgánů.