Žena v centru aféry exšéfa Nvidie ovládá síť firem maskující její kroky

Podnikatelka Alice Huangová, kterou americké tajné služby označily za čínskou špionku, vlastní síť firem sahající od Šanghaje až po Singapur a Malajsii. Během uplynulých let se chlubila blízkými vazbami na nyní již bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga, které jí pomohly získat čipy v hodnotě nejméně 7,5 miliardy dolarů (165,8 miliardy korun). Americký prezident Donald Trump již před rokem dostal informaci, že Huang má poměr s čínskou špionkou, ale nepodnikl žádné kroky, napsal deník The New York Times (NYT).
„Řekla: ‚Vsadím se, že sem dostanu Jensena,‘ a Jensen se hned objevil,“ vzpomínal generální ředitel společnosti NetThunder Parker Schmitt, jak se Huangová chlubila svými vazbami na bývalého šéfa Nvidie v Tchaj-peji v roce 2024 na večírku pro mladé vývojáře, popsal NYT.
Schmitt zůstal s Huangovou v kontaktu a uvedl, že její sociální sítě byly v té době plné fotografií, na nichž byla s Huangem, včetně snímků z golfového hřiště či z restaurace, kde spolu popíjeli víno. Chtěla být vnímána jako talentovaná obchodní manažerka, míní Schmitt a „fotografie s Jensenem jsou v technologickém odvětví důvodem k hrdosti“.
Ve čtvrtek Huang rezignoval na vedení Nvidie. Došlo k tomu několik dní poté, co představenstvu společnosti přiznal, že měl intimní vztah s ženou, která vystupuje pod jménem Alice Huangová – její čínské jméno je Huang Le – a kterou americké zpravodajské služby identifikovaly jako čínskou špionku. Peking takové obvinění odmítl.
Začátky podnikání
Život Huangové byl po mnoho let úzce spjatý s finančním centrem v Šanghaji a s jejím obchodním partnerem Kang Weiem, který byl čínským investorům a zaměstnancům společnosti Megaspeed představován jako její manžel. NYT se nepodařilo ověřit, zda jsou skutečně manželé.
Podle jejího životopisu začala Huangová svou kariéru jako televizní reportérka a následně pracovala v bankovním oddělení britské organizace HSBC nebo v čínské investiční bance podporované státem CITIC Securities.
Do roku 2020 se Huangová a Kang stali známými v šanghajských investičních kruzích. Provozovali propojenou síť společností, jejichž prostřednictvím prováděli investice a převzetí firem. Na jaře toho roku se jim podařilo získat významný projekt – pomoc při výstavbě a provozu výpočetního centra pro umělou inteligenci v Šanghaji pro internetového giganta Tencent.
Obcházení restrikcí
Koncem roku 2022 začala americká vláda zavádět omezení prodeje pokročilých čipů pro umělou inteligenci do Číny. Spojené státy se obávaly, že by tyto komponenty mohly Pekingu potenciálně poskytnout ekonomickou a vojenskou převahu. Firmy, které chtěly mít šanci získat čipy z USA, musely mít sídlo mimo Čínu a zbavit se očividných vlastnických vazeb na tuto zemi.
V roce 2023 Huangová prostřednictvím společnosti z Britských Panenských ostrovů koupila singapourskou firmu 7Road zabývající se on-line herním průmyslem, která se následně přejmenovala na Megaspeed a vstoupila do odvětví mikročipů.
Později téhož roku byla společnost Megaspeed převedena na singapurskou fiktivní společnost. Nicméně i po změně vlastnické struktury si Huangová zachovala kontrolu nad každodenním chodem společnosti, uvedly osoby obeznámené se situací.
Zákazníkem Megaspeedu se stal i čínský gigant v oblasti internetového obchodování Alibaba. Několik měsíců po prodeji singapurské fiktivní společnosti založila Megaspeed malajskou dceřinou společnost, která následně zastavila své servery a duševní vlastnictví ve prospěch dceřiné společnosti Alibaba Group s názvem Apex. Podle osoby obeznámené s touto záležitostí se Alibaba stala hlavním zákazníkem společnosti Megaspeed.
V červnu 2024 už měla Huangová natolik blízký vztah s tehdejším šéfem Nvidie, že se s ním mohla chlubit v Tchaj-peji na večírku pro podnikatele, jak to popsal Schmitt. V tom samém měsíci dosáhla Megaspeed značných úspěchů. Společnost začala dostávat velké dodávky nejmodernějších čipů pro umělou inteligenci od společnosti Nvidia.
První podezření
Netrvalo dlouho a velké objednávky čipů pro umělou inteligenci začaly na Huangovou a její společnost přitahovat pozornost. Na konci roku 2024 vyslalo americké ministerstvo obchodu úředníka, aby provedl inspekci datového centra společnosti Megaspeed a ověřil, zda se dodané čipy společnosti Nvidia skutečně nacházejí na místě. Část čipů byla stále zabalena v krabicích, což vyvolalo obavy, že se jedná o zásilky směřující k dalším zákazníkům a že čipy na daném místě vůbec nebyly nainstalovány.
V tom samém roce začaly tchajwanské úřady na návrh americké vlády sledovat cesty Huangové na ostrov, uvedl zdroj deníku NYT. Na Tchaj-wan vstupovala s hongkongským pasem a kromě veřejných vystoupení s Huangem podnikala i další cesty.
V březnu 2025 Huangová odcestovala do Spojených států a navštívila Huanga v kancelářích společnosti Nvidia spolu s dalšími vedoucími pracovníky, jak vyplývá z analýzy fotografií z tohoto setkání provedené deníkem NYT. O dva měsíce později byla vyfotografována, jak s ním a dalšími osobami večeří v Tchaj-peji, kde pózovala pro fotografii, jak ho políbila na tvář.
Vyšetřování společnosti Megaspeed
Společnost Megaspeed začaly prověřovat i úřady v Singapuru. V roce 2025 tamní vláda zakázala Huangové opustit zemi a předvolala ji k výslechu v rámci vyšetřování týkajícího se nepravdivých prohlášení o dovozech.
Důkazy naznačují, že se Huangová podílela na podání nepravdivých prohlášeních, ale vyšetřování proti ní bylo ukončeno, uvedla osoba obeznámená se situací. Nicméně společnost Megaspeed singapurské úřady stále vyšetřují. Huangová následně odletěla do Šanghaje a zaměstnancům společnosti Megaspeed začal dávat pokyny nový šéf.
Trump o Huangově poměru věděl, píše NYT
Přibližně před rokem američtí úředníci informovali šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o zjištění amerických tajných služeb, že Huangová je čínská špionka a má blízké vazby na generálního ředitele Nvidie, napsal NYT.
V květnu byl Trump na cestě do Číny na palubě Air Force One, když se dozvěděl, že USA získaly zpravodajské informace, že Huang má přímo poměr se ženou, o které se předpokládá, že je čínská špionka, napsaly NYT. Tuto informaci mu měl předat jeho ministr zahraničí Marco Rubio krátce předtím, než se k nim šéf Nvidie připojil na cestě do Pekingu.
„Ne, tehdy jsem o tom neslyšel,“ odpověděl Trump v pondělí 9. listopadu na otázku, zda věděl o vazbách Huanga na domnělou čínskou špionku, když tehdy přiletěl na summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.
Před cestou do Číny měl nechat Rubio vypracovat interní zprávu o Huangovi, která se dostala jen k malému počtu nejvyšších úředníků. Podle osoby obeznámené s touto záležitostí její text nebyl určený Trumpovi a prezident ho neviděl.
Huang zpočátku nebyl zařazen na seznam pozvaných představitelů podnikatelské a technologické sféry, kteří v květnu cestovali do Číny, což se dopředu stalo předmětem mediálního zájmu. Trump však Huanga pozval, aby se k němu přidal na palubě Air Force One během zastávky na doplnění paliva na Aljašce.
Teprve v listopadu po propuknutí aféry Trump uvedl, že FBI vyšetřuje poměr mezi generálním ředitelem společnosti Nvidia a údajnou čínskou špionkou.
Lutnick čelí kritice kvůli nečinnosti
V listopadu také americký ministr financí Scott Bessent konfrontoval ministra obchodu Howarda Lutnicka kvůli tomu, že společnost Megaspeed stále není zařazená na seznam firem představujících riziko pro národní bezpečnost, sdělily serveru Axiosu jeho zdroje.
Ministerstvo obchodu dohlíží na vývoz citlivých amerických technologií. Minulý týden během zasedání kabinetu v Bílém domě Bessent naléhal na Lutnicka, aby vysvětlil svou nečinnost. Ten odpověděl, že se na to „podívá“, popisuje Axios.
Lutnick podle serveru během posledních měsíců mařil snahy ostatních pracovníků administrativy dohnat Megaspeed k odpovědnosti kvůli obavám, že by to eskalovalo obchodní válku s Čínou.
Například náměstek ministra obchodu Jeff Kessler koncem minulého roku náhle zastavil vyšetřování společnosti Megaspeed a předal ho ministerstvu spravedlnosti poté, co do věci zasáhla společnost Nvidia, napsal NYT.
Megaspeed pokračuje v práci
Zatímco se Spojené státy potýkají se skandálem bývalého šéfa Nvidie, tak Megaspeed pokračuje v práci. Blíží se dokončení první fáze výstavby datového centra v Malajsii, pro které již zajistila čipy pro umělou inteligenci.
Jak uvedla osoba obeznámená s provozem, v době nepřítomnosti Huangové navštívil malajsijskou pobočku další manažer spojený s její podnikatelskou sítí, aby pomohl s vyřízením povolení a zajistil pokračování prací.
Další pomoc zřejmě přišla z Číny. Společnost Shanghai Shuoyao, další firma ze sítě Huangové, vyslala na dokončení projektu velkou skupinu čínských inženýrů, uvedla tato osoba.
V Šanghaji místní úředníci vyzdvihují společnost Shuoyao jako vzor. V červencové zprávě vláda okresu Sung-ťiang informovala o její nové fabrice, kde dokáže víc než sto techniků opravovat servery pro umělou inteligenci i na úrovni čipů, které dokáží i překonfigurovat.