V sobotu v 89 letech zemřel Paolo Bulgari, vnuk řeckého stříbrotepce, který pomohl proměnit rodinný klenotnický podnik ve světovou luxusní značku, jež se stala synonymem italského šarmu a designu. V neděli o tom napsala agentura AP. Bulgari po desetiletí stál v čele značky, kterou si oblíbily supermodelky, hollywoodské hvězdy i sběratelé díky odvážným designům a charakteristickému používání barev.
O úmrtí v sobotu informovala rodina, která Bulgariho popsala jako „největšího klenotníka naší doby“ a vyzdvihla jeho lidskost a podnikatelský talent. Pohřeb se uskuteční v pondělí v římské bazilice Santa Croce.
Paolo Bulgari se narodil v Římě v roce 1937 a byl vnukem Řeka Sotiria Vulgarise, který založil klenotnický podnik po opuštění vlasti. Bulgari nastoupil do rodinného podniku krátce po ukončení školy. Při práci po boku svého otce Giorgia se zpočátku zaměřil na drahé kameny a vybudoval si odborné znalosti v oblasti drahokamů, které ovlivňovaly jeho práci jako designéra a podnikatele po celou jeho kariéru.
Spolu se svým bratrem Nicolou a synovcem Francescem Trapanim expandoval na hlavní trhy s luxusním zbožím a otevřel prodejny v New Yorku, Paříži, Ženevě a Monte Carlu. Podnikání se rozšířilo i mimo oblast šperků na hodinky, parfémy, kožené zboží a nakonec i na hotely.
„Příběh o migraci“
Bulgari, který stál v čele skupiny od poloviny 80. let, provedl společnost obdobím významného mezinárodního růstu. Jeho šperky byly neodmyslitelnou součástí šatníku celebrit, jako byla britsko-americká herečka Elizabeth Taylorová (1932-2011).
Bulgari v roce 2019 s manželkou založil Nadaci Paola Bulgariho, jejímž cílem je podporovat mladé lidi prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy ve znevýhodněných čtvrtích na předměstí Říma. „Mnoho lidí to neví, ale za mým příjmením se skrývá příběh o migraci,“ napsal v úvodu k nadaci.
Rodina Bulgari v roce 2011 prodala majoritní podíl ve společnosti francouzskému luxusnímu konglomerátu LVMH v rámci transakce přesahující pět miliard dolarů (přes 110,3 miliardy korun), čímž skončily dekády přímé rodinné kontroly.
Zakladatelem rodinného podniku byl Bulgariho dědeček Sotirios Vulgaris (1857–1932), který pocházel z Paramythie, horské vesnice v regionu Epirus na severozápadě Řecka proslulé výrobou stříbrných šperků. Před osmanskou nadvládou uprchl do Itálie, kde se nejprve usadil v Neapoli. V roce 1884 si pak otevřel obchod v Římě, kde své řemeslo i příjmení přizpůsobil novému prostředí.