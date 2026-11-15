Země jihovýchodní Asie řeší americká cla a vztahy k Číně

Ve filipínské metropoli Manile v neděli začal 49. summit Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Lídři jihovýchodní Asie se podle návrhů závěrečných prohlášení zaměří na válku na Blízkém východě a na regionální spory. Americký prezident Donald Trump do Manily přicestuje v úterý, tedy ke konci třídenního summitu. Na okraj jednání zazněla i kritika amerických cel, informují tiskové agentury.
„Brazílie si vzala k srdci ponaučení z toho, že se Spojené státy rozhodly uvalit cla (na jiné země),“ řekl v neděli na summitu novinářům znovuzvolený brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. „Místo toho, abychom plakali nebo prosili americkou vládu, aby se nad námi slitovala, rozhodli jsme se hledat jiné partnery, kterým budeme prodávat a od nichž budeme nakupovat,“ dodal. Obchod Brazílie s Indonésií podle něj vzrostl o 15 procent, obchod s Vietnamem pak o 13 procent.
Kanadský premiér Mark Carney se v podobném duchu vyjádřil už o den dříve, když chválil novou smlouvu o volném obchodu s Filipínami a obchodní jednání s uskupením ASEAN. Obě dohody byly „součástí strategie budování husté sítě spolehlivých partnerů s cílem vytvořit více příležitostí a snížit závislost na Spojených státech,“ uvedl Carney.
Kromě Blízkého východu a obchodních sporů se vrcholná schůzka zaměří také na další dva problémy, které ASEAN trápí už řadu let. Prvním jsou jednání s Čínou o kodexu chování v Jihočínském moři, kde se Peking opakovaně střetává s Filipínami. Filipínská ministryně zahraničí Theresa Lazarová ale v sobotu uvedla, že jednání jsou hotová jen z osmdesáti procent. Diplomaté neočekávají, že kodex bude na summitu podepsán.
Komplikovaný vztah k Myanmaru
Druhým problémem je vztah k Myanmaru, který je z jednání ASEAN na nejvyšší úrovni vyloučen od vojenského převratu v roce 2021. Thajsko sice minulý týden vyzvalo, aby se myanmarský ministr zahraničí mohl jednání opět účastnit, Manila ale podle Lazarové svůj přístup nemění.
Lídři zemí v jihovýchodní Asii podle filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího zopakovali, že je nutné pokračovat v dialogu s Myanmarem a zároveň se držet plánu, který požaduje okamžité ukončení násilí v této zemi, uvedla agentura Reuters.
ASEAN tvoří Brunej, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Myanmar, Filipíny, Singapur, Thajsko, Východní Timor a Vietnam.