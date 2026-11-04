Zelenskyj ocenil Melanii Trumpovou, zprostředkovala příměří v Oleškách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí vyznamenal první dámu Spojených států Melanii Trumpovou Řádem kněžny Olgy I. třídy. Důvodem je její přínos humanitární podpoře Ukrajiny, napsal Zelenskyj v prezidentském dekretu. Manželka Donalda Trumpa nedávno zprostředkovala mimořádné lokální příměří v Ruskem okupovaných Oleškách.

„Za významný osobní přínos humanitární podpoře Ukrajiny, za aktivní lidskoprávní a charitativní činnost zaměřenou na záchranu ukrajinských dětí, občanů, lidí zasažených ruskou agresí, lidí nezákonně a násilně vysídlených z území Ukrajiny pod dočasnou ruskou okupací,“ píše se v dekretu o vyznamenání pro Trumpovou.

V Oleškách, kde první dáma USA zprostředkovala klid zbraní, se lidé kvůli válce potýkali s nedostatkem jídla, léků a pitné vody. Vzácné příměří bylo prvním od začátku ruské invaze v roce 2022, během něhož obě strany respektovaly klid zbraní. Umožnilo zásobení města a evakuaci obyvatelstva.

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Americký prezident Donald Trump od svého nástupu do úřadu v lednu 2025 tvrdí, že se snaží o ukončení rusko-ukrajinské války. Netají se svým přáním obdržet Nobelovu cenu za mír, neboť podle svých slov již „ukončil osm válek“. Na skutečnost, že mu Nobelův výbor cenu neudělil, si opakovaně stěžoval.

Zelenskyj v minulosti ocenil Černochovou

Řád kněžny Olgy je vyznamenání, které ukrajinský prezident uděluje ženám s mimořádnými zásluhami ve státní, průmyslové, vědecké, charitativní či jiné oblasti veřejné činnosti.

V roce 2022 byla Řádem kněžny Olgy II. třídy vyznamenána například tehdejší tuzemská ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která se dle Kyjeva zasloužila o posílení vzájemné spolupráce a podporu státní svrchovanosti a územní integrity Ukrajiny.

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