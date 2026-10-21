Zastavení pomoci Ukrajině by Rusko ještě více povzbudilo, řekl Pavel v Berlíně

Zastavení pomoci Ukrajině by Rusko ještě více povzbudilo. Po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to ve středu v Berlíně řekl český prezident Petr Pavel. Německo je největším evropským podporovatelem Ukrajiny, která se už téměř pět let brání rozsáhlé ruské invazi. Pavel, který je na dvoudenní pracovní návštěvě Německa, s Merzem jednal také o prohlubování česko-německé bezpečnostní spolupráce.
„Německo je silným zastáncem myšlenky, že podpora Ukrajiny musí nadále pokračovat, pokud nechceme řešit ještě větší problémy, než máme dnes,“ řekl prezident.
Některé evropské země si podle něj ale myslí, že ukončení podpory napadené země by mohlo přinést snížení napětí a snížení hybridních útoků. „Já si to nemyslím. Já jsem naopak zastáncem názoru, že by to vedlo k opaku, protože by to Rusko povzbudilo,“ uvedl prezident.
Ukrajina podle prezidenta byla důležitým tématem jeho středečního jednání s německým kancléřem, hovořili ale také o česko-německých vztazích. Pavel ocenil pokrok v některých infrastrukturních projektech, například v plánované vysokorychlostní železnici mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného krušnohorského tunelu.
S Merzem Pavel jednal také o dalším prohlubování česko-německé spolupráce v bezpečnosti, a to nejen v obraně a vnitřní bezpečnosti, ale například i v bezpečnosti dodávek, surovin či potravinové bezpečnosti.
Hovořili také o protivzdušné obraně. Podle Pavla se shodli, že „rozhodně nedává smysl, aby si každá evropská země pořizovala všechny druhy této obrany“. Mělo by se jednat o jejich sdílení, dodal prezident.
Česko-německá jednání na nejvyšší úrovni budou podle prezidenta Pavla pokračovat. Už 1. prosince navštíví Prahu německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, na počátku příštího roku do Česka zavítá také kancléř Merz, který po loňském nástupu do funkce v Česku ještě nebyl.