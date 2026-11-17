Z největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank uniklo více než patnáct milionů interních dokumentů, které odhalují její nekalé praktiky, systémová selhání, neschopnost, nedodržené sliby ohledně reforem i tajemství některých jejích klientů z řad miliardářů a oligarchů. Informuje o tom list Financial Times (FT) na svých internetových stránkách. Akcie společnosti Deutsche Bank na informace reagovaly výrazným poklesem, před polednem ztrácely zhruba šest procent.
Uniklé dokumenty zahrnují například e-mailové zprávy, interní šetření či zápisy z porad vedení. Novináři FT tyto dokumenty analyzovali společně s více než dvěma stovkami kolegů z celého světa. Analýza podle listu odhalila mimo jiné účetní triky, poskytování finančních informací hraničících s klamáním či dříve neznámé podrobnosti ohledně vztahů banky se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Dokumenty novinářům předali dva lidé, které podle FT k tomuto kroku motivovaly zejména vztahy Deutsche Bank k oligarchům a ruským penězům. Tyto osoby tvrdí, že postupovaly ve veřejném zájmu, aby odhalily praktiky banky, „včetně záležitostí, jako jsou účty ruských oligarchů“. Podle jedné z nich banka potřebuje zásadní proměnu vedení a firemní kultury.
Na analýze uniklých dokumentů se podílel rovněž český server investigace.cz. „Projekt Inside Deutsche Bank odhaluje informace o miliardářích, politicích i účtech Donalda Trumpa, Jeffreyho Epsteina a o sankcionovaných podnikatelích,“ napsal na svých internetových stránkách. „Záznamy se týkají nejcitlivějších oblastí fungování banky, včetně boje proti finanční kriminalitě, monitorování sankcí, interního auditu a rozhodování o rizikových klientech,“ dodal.
Podle serveru investigace.cz z uniklých dokumentů vyplývá, že Deutsche Bank opakovaně přehlížela varovné signály možného praní špinavých peněz a porušování sankcí a že pro vlivné klienty ochotně obcházela vlastní pravidla. Dokumenty obsahují rovněž informace o oligarších spojených s ruským vládcem Vladimirem Putinem, jako jsou Oleg Děripaska a Roman Abramovič, píše server.
Deutsche Bank od roku 2012 zaplatila 18,6 miliardy eur (přes 450 miliard korun) za urovnání právních sporů souvisejících s řadou skandálů, včetně údajných manipulací s trhem, praní ruských peněz či slabých kontrolních mechanismů, připomíná Financial Times.
Dnes jsme jiní, reaguje banka
Banka reagovala prohlášením, že uniklé dokumenty poukazují na problémy staré řadu let a v některých případech až dvě desetiletí. „Dnes jsme jiná banka. Pod vedením (generálního ředitele) Christiana Sewinga prošla Deutsche Bank zásadní změnou,“ uvedla. Dodala, že v letech 2019 až 2025 investovala do posílení kontrolních mechanismů sedm miliard eur.
Podle listu Financial Times nicméně uniklé dokumenty vrhají na Sewingovo působení v čele banky nové světlo. Ukazují, že tento manažer, který sliboval tlustou čáru za sérií skandálů banky, ve skutečnosti prosazoval podstupování větších rizik, měl výhrady vůči kontrolním mechanismům a tajil některé problémy před akcionáři, píše FT.
Předseda dozorčí rady Deutsche Bank Alexander Wynaendts nicméně Sewingovi vyjádřil podporu. „Za svého funkčního období jsem ze strany Christiana Sewinga nezaznamenal ani jedno rozhodnutí, vůči kterému bych měl výhrady,“ sdělil. Sewing stojí v čele Deutsche Bank od roku 2018.
Německá vláda žádá po bance vysvětlení. „Deutsche Bank má nyní povinnost podat zcela transparentní vysvětlení toho, jak se vypořádala se svými dřívějšími nedostatky a selháními v oblasti vnitřní kontroly a jak hodlá v budoucnu účinně předcházet podobným problémům,“ uvedl ministr financí Lars Klingbeil.