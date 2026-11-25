Americká armáda plánuje ve středu v 16 hodin SEČ ve státě Iowa odpálit víc než čtyři tuny chemikálií, které se používaly k výrobě výbušnin. Soud akci nejprve zablokoval, federální odvolací soud ji ale později povolil. Místní obyvatelé zalepují svá okna a sbírají vzorky půdy, aby mohli doložit případné dopady na jejich zdraví a životní prostředí způsobené rozptýlením toxických látek v ovzduší.
Lidé bydlící v okolí muničního závodu, ve kterém dojde k likvidaci azidu olovnatého, si během úterý začali zakrývat okna lepicí páskou, aby se nerozbila, až dojde k výbuchu. Jiní bedlivě sledovali předpověď počasí, aby zjistili, zda vítr nezanese oblak nesoucí částice olova směrem k jejich domovům a farmám, popsal list The New York Times.
Těhotné ženy a rodiče malých dětí — které jsou obzvláště citlivé na vystavení olovu — si kladou otázku, zda by měli výbuch přečkat zavření doma, nebo zcela opustit jihovýchodní Iowu. Školy a podniky v okolí závodu preventivně zavřely a předzásobily se čisticími prostředky, aby mohly setřít veškerý prach, který výbuch roznese.
Obavy lidí ohledně dopadů na životní prostředí a zdraví je vedly k tomu, že před výbuchem odebrali vzorky půdy ze svých zahrad či kukuřičných a sójových polí. Jedna matka dokonce nechala otestovat krev své dcery na obsah olova, aby měla k dispozici hodnotu „před“ pro případ, že by se oblak přesunul jejím směrem. Někteří farmáři mají obavu o svůj skot, pro který nemají k dispozici žádné kryté prostory.
Vystavení olovu může způsobit řadu zdravotních problémů, zejména u dětí, u nichž může narušit kognitivní vývoj, uvedl profesor veřejného zdraví na Univerzitě v Iowě Patrick O'Shaughnessy. Dodal, že jakmile se olovo usadí v životním prostředí, tak se nerozkládá. Podle Reuters může olovo způsobit mimo jiné poškození mozku a nervové soustavy, narušit vývoj plodu a zvyšovat riziko předčasného porodu a potratu.
Federální agentura pro zvládání mimořádných situací (FEMA) uvedla, že obyvatelé v okruhu osmi kilometrů od místa výbuchu mohou být evakuováni, zatímco těm, kteří se nacházejí v okruhu osmi až 32 kilometrů, bylo doporučeno zůstat doma se zavřenými okny, aby se vyhnuli expozici olovnatého prachu. Podle aktualizovaných projekcí americké armády se oblak s částicemi olova může šířit až 140 kilometrů směrem na jihozápad do státu Missouri.
Několikrát změněný termín likvidace
Úřadující ministr armády Adam Telle uvedl, že detonace v armádním muničním závodě u města Middletown byla naplánována na středu v 9:00 (16:00 SEČ), kdy se očekávaly „ideální“ povětrnostní podmínky pro ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti v celém regionu.
Termín likvidace se několikrát měnil a řešily ji i soudy. Federální odvolací soud nakonec v pondělí večer místního času odpálení povolil. „Armáda musí provést řízenou detonaci, aby ochránila veřejnost před závažnější hrozbou nekontrolovaného výbuchu,“ uvedli vládní právníci v sobotním soudním podání. Klesající teploty by podle federálních činitelů mohly materiál destabilizovat.
„Nejsem proti, pokud je to jediná bezpečná možnost,“ řekla Jill Hollerová, která minulý týden kvůli výbuchu zorganizovala protest v Middletownu. „Mně vadí, že celá záležitost byla špatně zvládnuta, že jsou lidé zmatení a nemají důvěru k tomu, co úřady říkají,“ dodala.
Hollerová, která vlastní dvě farmy v okolí Middletownu, uvítala další informace, které v úterý zveřejnila americká armáda, ale ptala se, proč to trvalo tak dlouho, a připomněla, že výbuch byl původně naplánován na minulý pátek.
Opatření armády
Armáda připravila řadu opatření, která mají za cíl zmírnit šíření chemikálií při středeční detonaci téměř 4,5 tuny znehodnoceného azidu olovnatého. Jedná se například o instalaci mlžícího zařízení k zvlhčení okolního terénu, systém k zaplavení místa výbuchu speciální pěnou určenou k zachycení prachu z výbuchu a terénní práce okolo dvou zahloubených betonových bunkrů, ve kterých je uloženo 68 barelů s výbušnou chemikálií.
Sloučenina olova a dusíku je výbušná chemická látka používaná k odpalování vojenské munice. Armáda v roce 2009 převezla zásoby z různých zařízení po celé zemi do závodu v Iowě poté, co přestala tuto látku používat. Při březnové inspekci úředníci zjistili, že dochází ke krystalizaci, která je nebezpečná. Od té doby hledají armáda a úřady bezpečný způsob, jak chemikálie zlikvidovat.
K poslední velké likvidaci azidu olovnatého došlo v roce 1977, sdělil plukovník armády Aaron Teller, specialista na nouzové zásahy v souvislosti s municí. Podle něj tehdy došlo detonaci více než tří tun této chemikálie bez jakýchkoliv „zmírňujících opatření“ a 75 procent olovnatých částic zůstalo na místě události. „Věříme, že těch zbývajících 25 procent dokážeme díky přijatým opatřením zvládnout,“ dodal.