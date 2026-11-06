Výstavbu Trumpova vítězného oblouku dočasně zarazil soud

Federální soud na čtrnáct dnů zablokoval zahájení výstavby 76 metrů vysokého vítězného oblouku ve Washingtonu. Krátce předtím projekt amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC), píše agentura AP. Odpůrci stavby a žalující strany tvrdí, že projekt musí schválit Kongres; podle administrativy jej ale povolil už před více než sto lety.
„Naprostá nepravděpodobnost, že by sto let starý zákon obsahoval oprávnění, neznámé všem předchozím administrativám, postavit oblouk vysoký 76 metrů na význačném místě v hlavním městě země, ukazuje, jak dalece musí (vláda) napnout síly, aby tento projekt ospravedlnila,“ napsala podle agentury Reuters soudkyně Tanya Chutkanová ve svém stanovisku.
Stavba by podle ní trvala zhruba tři roky a narušovala by dopravu, způsobovala hluk a vyžadovala rozsáhlé výkopy. Chutkanová tak vyhověla žádosti států Virginie a District of Columbia, které žalobu podaly minulou sobotu. Soudkyně ji spojila také s původní žalobou skupiny veteránů z vietnamské války a historika architektury.
Kladný posudek Trumpovy komise
Naopak Komise NCPC, v jejímž čele stojí Trumpem jmenovaný Mark Paoletta, vyslechla zhruba sto odpůrců stavby a plán nakonec ve čtvrtek schválila. Pro hlasovali podle AP lidé z Trumpovy administrativy či s vazbou na prezidenta, proti byli zástupci hlavního města. „Prezident Trump jako prezident a prvotřídní stavitel chápe, že pro naši národní identitu je důležité prostřednictvím velkolepých památníků ukazovat, kdo jsme,“ uvedl Paoletta.
„Na dlouhá léta zahltí dopravu, bude mít dopad na nedaleké letiště a pro bezpečnost veřejnosti představuje ještě vážnější hrozby, které tato komise odmítla uznat a řešit,“ tvrdí naopak kongresman Don Beyer z Virginie.
Oblouk má stát na kruhovém objezdu u Arlingtonského národního hřbitova, naproti Lincolnovu památníku přes řeku Potomac, a má být vyšší než pařížský Vítězný oblouk, který měří kolem padesáti metrů. Trump v pondělí řekl, že poslouží i vojenským účelům a pojme drony a odstřelovače.
Podle ministerstva spravedlnosti měly výkopové a základové práce začít už tento týden, nadzemní část nejdříve v květnu 2027 a celá stavba má trvat 33 až 39 měsíců.
Snaha zanechat opulentní odkaz
Oblouk patří podle tiskových agentur mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států. Součástí návrhu jsou zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dva orly.
Na oblouku mají být také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládáno jako Jeden národ pod Bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).
Správa národních parků (NPS) v posudku z letošního léta varovala, že oblouk by narušil symbolické propojení Lincolnova památníku a národního hřbitova v Arlingtonu. Zastínil by také průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnil by výhled od Národní katedrály, který oficiální dokumenty označují za „jeden z nejvelkolepějších ve Washingtonu“.
Výška plánované stavby přesahuje výškové limity v hlavním městě. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, poznamenal list The New York Times.
„Tyto nepříznivé dopady jsou záměrné a jsou přímým důsledkem návrhu oblouku – jeho účelem je dominovat okolní krajině,“ napsal v červnovém dopise správy parků Roger Kirchen, památkový úředník státu Virginie poté, co instituce zahájila práce na posudku.