Vyšetřování či impeachment. Demokraté chtějí po volbách využít síly Kongresu


před 1 hhodinou|Zdroj: Inside Story, The Guardian, The Wall Street Journal, NPR, CNBC, Britannica, 270toWin

Kongres Spojených států může provádět vyšetřování, odvolat vysoké americké představitele a drží moc nad rozpočtem. Republikáni v Senátu i Sněmovně reprezentantů během posledních necelých dvou let nevyužívali plný potenciál těchto pravomocí. Demokraté slibují, že pokud v listopadových volbách vyhrají, tak to změní. Zaměřit by se mohli na již navržený impeachment ministra obrany Petea Hegsetha nebo vyšetřování kauz administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Demokraté avizovali, že pokud převezmou kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů – bez ohledu na to, jak dopadne situace v Senátu –, tak spustí řadu vyšetřování zaměřených na Trumpovy kroky v uplynulých necelých dvou letech. Například šéf demokratů v dolní komoře Hakeem Jeffries prohlásil, že „by se zaměřil na korupci“.

Podle průzkumů mají demokraté šanci získat většinu ve Sněmovně reprezentantů, ale o Senát se čeká velmi těsný souboj. Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech bylo možné na americké politické scéně sledovat, že se některé průzkumy značně spletly, bude potřeba počkat na výsledky voleb.

Nic se ovšem nezmění na tom, že obě komory Kongresu – Senát i Sněmovna reprezentantů – mají možnost provádět různá vyšetřování. Ta sice nekončí obviněním, ale vyšetřovací výbory mohou předvolávat svědky a vyžadovat od nich poskytnutí informací.

Když demokraté v roce 2018 během Trumpova prvního funkčního období získali většinu ve sněmovně, tak zahájili víc než deset vyšetřování.

Tentokrát by se mohli zaměřit na vyšetřování neúplného zveřejnění spisů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, plateb za Trumpovu osobní reklamu nebo obchody na burze Trumpa a jeho okolí, které byly načasované tak, že budí podezření z insider tradingu (využití tajných informací k obohacení na burze – pozn. red.).

Kongres by pod vedením demokratů mohl upřít pozornost i na obchodní aktivity prezidentova zetě Jareda Kushnera na Blízkém východě, letadlo, které navzdory kritice Trump přijal od Kataru, působení agentů Úřadu pro cla a emigraci (ICE) nebo aktivity týmu pro efektivitu státní správy DOGE, které na začátku Trumpova funkčního období vedl podnikatel Elon Musk.

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Elon Musk

Limity vyšetřování

Je dobré připomenout, že vyšetřování v Kongresu má své limity. „Kongres není soud, takže nemůže vynést rozsudek. Nicméně může – pokud během svého vyšetřování narazí na něco, co považuje za trestný čin nebo důkaz trestného činu – konkrétní případ postoupit ministerstvu spravedlnosti,“ sdělil amerikanista Jiří Pondělíček.

V současnou chvíli je ministrem spravedlnosti Todd Blanche, který dříve působil jako Trumpův osobní právník a prezidentovi je loajální. „Takže je otázka, jestli by Blanche zahájil úkony trestního řízení,“ dodal amerikanista. Přesto podle něj může předvolávání lidí z Trumpova okolí nebo dokonce prezidenta samotného znepříjemňovat chod současné americké administrativy.

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Pokud by se předvolaní lidé odmítli dostavit, tak by se dopustili přestupku pohrdání Kongresem, za který jim hrozí až dvanáct měsíců za mřížemi a pokuta až sto tisíc dolarů (2,2 milionu korun).

Sněmovna nebo Senát v takovém případě mají možnost dát podnět k ministerstvu spravedlnosti, aby vzneslo obvinění. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž funguje podobně jako nejvyšší státní zastupitelství v Česku, takže rozhoduje o podání žalob v trestních věcech. Nicméně Kongres nemá bezprostřední páku, aby k tomu exekutivu skutečně donutil, připomněl Pondělíček.

Impeachment vyžaduje obě komory

Silným nástrojem Kongresu je kromě vyšetřovacích komisí také řízení o zbavení úřadu – častěji známý jako takzvaný impeachment. Sněmovna reprezentantů má pravomoc obžalovat nejen prezidenta, ale i členy federální vlády nebo soudce ze závažných trestných činů a potřebuje k tomu pouze prostou většinu hlasů.

K uznání viny v Senátu je ovšem potřeba dvoutřetinová většina hlasů. Horní komora během procesu funguje jako soud, kterému předsedá viceprezident. V případě, že jde o impeachment prezidenta, se však této role ujme předseda Nejvyššího soudu USA, protože viceprezident by měl vlastní zájem na výsledku procesu.

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Americký prezident Donald Trump

V současnosti průzkumy naznačují, že souboj o Senát je velmi těsný. Ve státech, kde během posledních prezidentských voleb v roce 2024 vyhrál Trump – jako je například Texas nebo Ohio – vedou demokratičtí kandidáti velmi vyrovnaný boj, nebo dokonce vedou.

Podobně i senátní souboj v Maine, ve kterém v roce 2024 zvítězila demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová, je velmi vyrovnaný. I kdyby se nakonec demokratům v Senátu povedlo získat většinu, tak by – s největší pravděpodobností, která hraničí s jistotou – nedokázali získat dvě třetiny, které jsou nezbytné pro odsouzení v rámci impeachmentu.

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Přesto budou demokraté čelit tlaku ze strany svých liberálnějších voličů, aby přistoupili k dalšímu impeachmentu Trumpa – který během svého prvního funkčního období ustál už dvě tato řízení –, i když na to jejich strana nebude mít dostatek hlasů v Senátu. Jedinou cestou k úspěchu by bylo, že by pro odsouzení hlasovali i někteří republikáni.

Po listopadových volbách sice budou politici ve Washingtonu vyhlížet prezidentské volby v roce 2028 a řada republikánských kandidátů bude hledat cestu, jak se vymanit z Trumpova stínu, nikdo z nich ovšem nejspíš nezajde tak daleko, aby zvedl ruku pro případný impeachment, míní vedoucí výzkumný pracovník na Institute for Government v Londýně a bývalý hlavní politický poradce britského ministra školství Sam Freedman.

Trump může i nadále využít svého vlivu mezi voliči k porážce stranických oponentů v prezidentských primárkách, stejně jako to udělal letos. „Kdokoliv, kdo chce mít šanci na republikánskou nominaci pro rok 2028, bude muset i nadále prokazovat loajalitu a útočit na každého spolustraníka, který se od prezidenta odvrátí,“ napsal Freedman.

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Možnosti impeachmentu Hegsetha

Prezident se tedy pravděpodobně nemusí obávat odvolání, podobnou jistotu ovšem nemusí sdílet všichni členové jeho administrativy. V rámci kabinetu i v Kongresu je velmi neoblíbený ministr obrany Pete Hegseth, na jehož odvolání už padl návrh v polovině září. Současný předseda Sněmovny reprezentantů, republikán Mike Johnson se však tomuto hlasování vyhnul, protože předčasně vyhlásil parlamentní prázdniny před listopadovými volbami.

Podle Pondělíčka je sice málo pravděpodobné, že by nakonec Hegsethův impeachment uspěl, ale situace by se mohla změnit, kdyby demokraté přesvědčivě vyhráli ve volbách do Senátu.

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Americký ministr obrany Pete Hegseth

„Mluví se o tom, že by demokraté mohli získat křeslo v Kansasu, kde se jim nepovedlo vyhrát od roku 1932. To by mohlo zvýšit tlak i na další senátory z bezpečně republikánských států, které by najednou ‚byly ve hře‘,“ zmínil Pondělíček. To by znamenalo, že by senátoři cítili tlak vést přesvědčivou kampaň nejen v primárních, ale i všeobecných volbách. Takže by se museli názorově posunout ke středu politického spektra, aby oslovili umírněnější voliče.

„Pak v případě těch nejméně populárních členů vlády – mezi které Hegseth určitě patří – mohou najít odvahu hlasovat i proti prezidentovi,“ řekl Pondělíček a zdůraznil, že by nejdříve museli demokraté uspět ve volbách.

Moc nad rozpočtem drží v rukou Sněmovna reprezentantů

Výsledek voleb do Senátu je sice nejasný, ale Sněmovna reprezentantů se podle průzkumů kloní spíš k demokratům. Pokud by Demokratická strana po volbách měla v dolní komoře většinu, tak by získala kontrolu nad jednou z nejsilnějších pravomocí Kongresu.

Takzvaná power of the purse neboli síla peněženky je rozpočtová pravomoc, která sněmovnu opravňuje určovat výši daní, stejně jako vypisovat nová cla a schválit nebo odmítnout rozpočet jednotlivých ministerstev. Vláda sice může navrhnout, kolik peněz potřebuje, ale utratit je nemůže bez souhlasu parlamentu.

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Budova Nejvyššího soudu USA

Tyto klíčové kompetence zásadně ovlivňují vztah mezi Kongresem a prezidentem. „Nicméně v posledních necelých dvou letech jsme viděli, že Trump si s tím hlavu neláme. Dokonce odmítl uvolnit prostředky, které Kongres už vyčlenil, a republikáni se proti tomu příliš neohrazovali,“ připomněl Pondělíček.

Konkrétním příkladem může být, když Trump bez souhlasu Kongresu zavedl cla. Ta zrušil až Nejvyšší soud USA. Na to pak prezident zareagoval oznámením desetiprocentních cel, která ale čelí dalším žalobám.

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Donald Trump

Kdyby se demokraté po volbách skutečně vůči prezidentovi vymezili, lze očekávat, že dojde ke sporu, který by musel rozhodnout až Nejvyšší soud USA, dodal Pondělíček. Nicméně Freedman míní, že prezident nakonec přistoupí na kompromis, jinak by mu hrozilo, že dojde k trvalému shutdownu – zastavení činnosti celé administrativy nebo některých jejích částí.

Současný rozpočet chybí

Současný rozpočet na fiskální rok, který začal v říjnu, nebyl dosud schválen a státní správa v současné době funguje díky dočasnému usnesení, jehož platnost vyprší v prosinci, připomněl Freedman.

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Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně

Podle akademika lze očekávat, že kolem toho dojde k dalšímu politickému manévrování, které pravděpodobně skončí dalším dočasným usnesením a absencí rozpočtu. K podobné situaci bude nejspíš docházet i při novém složení Kongresu.

Demokraté budou pod tlakem ze strany svých voličů, aby s Trumpovým rozpočtem nesouhlasili, a prezident nebude ochoten učinit kompromisy nezbytné k tomu, aby je přesvědčil ke spolupráci. Zároveň budou souhlasit s dočasnými usneseními, protože pravděpodobně nebudou chtít, aby vláda zůstala příliš dlouho nefunkční, míní Freedman.

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Donald Trump

Nominace dalších kandidátů

Kdyby se změnila většina v Senátu, tak by to pro prezidentovu stranu znamenalo problém i kvůli schvalování Trumpových lidí. Senát má totiž pravomoc potvrdit soudce, kandidáty na ministry a další významné představitele americké administrativy nebo šéfy klíčových úřadů, jako je americká centrální banka (Fed) nebo Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Pondělíček zmínil, že pokud Trump nebude chtít sahat ke změnám ve svém kabinetu, tak může jeho administrativa do konce mandátu fungovat poměrně hladce. Problém ovšem představuje obsazení soudovských křesel.

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„Pro Donalda Trumpa a jeho spojence bude daleko těžší – respektive nemožné – prosadit konzervativní nominanty, které v tuto chvíli v poměrně rychlém tempu schvalují,“ komentoval amerikanista.

Kromě výše zmíněných pravomocí může Kongres samozřejmě i blokovat prezidentovy návrhy zákonů. Nicméně Trump krátce po nástupu do funkce ukázal, že se neváhá opřít o exekutivní příkazy, aby se vyhnul běžnému legislativnímu procesu.

Legislativní iniciativu vzešlou z Kongresu by Trump mohl vetovat a jako nepravděpodobné se jeví, že by demokraté – i kdyby dokázali získat obě komory – mohli prezidentovo veto přehlasovat, protože je k tomu potřeba dvoutřetinová většina v obou komorách.

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