Výpadky, které postihly v USA letectví či banky, mezi sebou nesouvisí, uvedl v noci na středu ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj technické problémy nebyly vyvolány záměrně aktéry se zlými úmysly. Podle agentury AP administrativa prezidenta Donalda Trumpa čelí kritice, že skrývá informace o výpadcích, které zasáhly některé důležité sektory americké ekonomiky. Naposledy americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) uvedla, že její síť postihl výpadek v době běžné údržby.
Minulý pátek zaznamenala výrazný výpadek služeb americká společnost Microsoft. Posléze kvůli problémům s komunikačními systémy musel americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyhlásit celonárodní pozastavení letů. Tento týden se objevily problémy s fungováním i u systémů důležitých bank.
V úterý také NSA informovala o výpadku s tím, že zaznamenala „dočasné zhoršení výkonu“ během plánované rutinní údržby. „Ačkoliv byly ovlivněny některé interní systémy, funkce zásadní pro plnění úkolů zůstávají plně funkční a naše schopnost bránit národní bezpečnost je i nadále zachována,“ prohlásila agentura.
List The Wall Street Journal s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem v NSA uvedl, že výpadek způsobily práce na aktualizaci softwaru. Podle stanice CNN byl zasažen systém nazvaný NSA Net, který umožňuje zaměstnancům jedné z hlavních amerických zpravodajských služeb sdílet utajované informace.
Trump: Selhání technologií jsou prostě věci, které se stávají
Firmy a organizace, kterých se výpadky dotkly, je veřejně nepřipsaly kybernetickým útokům či jiným zásahům zvenčí s cílem je poškodit. Americká administrativa však čelí podezření, že skrývá informace o podstatě problémů z posledních dnů.
Své pochybnosti v tomto ohledu mají i spojenci prezidenta Trumpa. Někteří dokonce tvrdí, že administrativa o věci lže. Samotný Trump uvedl, že selhání technologií jsou prostě věci, které se stávají.
„Nemáme žádné poznatky, žádné náznaky, důkazy ani žádné důvody se domnívat, že tyto incidenty mezi sebou souvisí,“ uvedl v noci na středu ministr zahraničí Rubio. Podle něj nejsou ani žádné poznatky, že by výpadky souvisely s akcemi „kybernetických hackerů, zločinců, jiných států či aktérů se zlými úmysly jakéhokoliv druhu“.
Také ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin v rozhovoru se stanicí CNBC odmítl, že by série výpadků z posledních dnů souvisela s činností kybernetických zločinců. „Mohu vás s naprostou jistotou ujistit, že nejsme pod útokem. Žádná kybernetická hrozba se nekoná. Vlast je velmi dobře zabezpečená,“ řekl.