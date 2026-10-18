Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

Dvě oběti si vyžádal incident, při němž nákladní automobil v sobotu ve městě Wichita v americkém státě Kansas projel přes fotbalové hřiště během utkání. Mezi mrtvými je šestiletý chlapec, řidič je ve vazbě, informovala podle agentury Reuters policie. Dalších jedenáct lidí bylo hospitalizováno.
Druhou obětí je 35letý muž. Desítka osob zraněných utrpěla úrazy, které podle policie pravděpodobně nejsou život ohrožující.
Tísňové linky začaly přijímat hlášení o incidentu v areálu Stryker Sports Complex v 15:25 místního času (22:25 SELČ). Ve vozidle cestovali dva nezletilí, sdělil šéf policie ve Wichitě Aaron Moses. Vůz podle něj řídila čtyřiatřicetiletá žena, vozidlo nakonec zastavilo na prostranství na západním okraji sportovního areálu Stryker Sports Complex.
Žena podle něj spolupracuje s vyšetřovateli. Na dotaz, zda byla zatčena, odpověděl pouze to, že se nachází v policejní vazbě. Řidička měla v areálu dítě, které hrálo fotbal, avšak na jiném hřišti, než kde k incidentu došlo, upřesnil Moses. Ve voze, který do dějiště vjel, cestovali také dva nezletilí.
„Pro Wichitu je dnešní den (sobota, pozn. red.) nesmírně bolestný,“ řekla starostka Lily Wu. „Rodiny přišly do sportovního areálu Stryker Sports Complex, aby strávily příjemné sobotní odpoledne sledováním svých dětí při fotbale. Nikdo z nich si nedokázal představit, jaká tragédie se zde odehraje,“ dodala.