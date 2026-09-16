„Všechny zákony nadržují osadníkům.“ Izrael čelí kritice za politiku na Západním břehu


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Izraelská levicová lidskoprávní skupina B’Tselem vydala zdrcující zprávu o izraelské politice vůči Palestincům na Západním břehu. Násilnosti, omezování pohybu nebo hospodářský útlak podle ní vedou k úplnému odstranění palestinské kolektivní existence na tomto území. Dokument tvrdí, že situace se prudce zhoršila za stávající vlády premiéra Benjamina Netanjahua.

„Je potřeba říci, že B’Tselem je organizace, která dlouhodobě monitoruje dopady okupace na život Palestinců, takže je to určitě organizace, která tam má velké kontakty a dobrý přehled o tom, co se děje. Současně je to organizace, která má jasnou protiokupační agendu. To znamená – jasně kritizuje izraelskou vládu,“ sdělila ředitelka Herzlova centra izraelských studií z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová, podle níž závěry v tomto smyslu nejsou až tak překvapivé – i když jsou „velmi ostré“.

Během jednoho z posledních incidentů, který dokládá rostoucí napětí na Západním břehu, se Palestinci nedaleko Džanínu střetli s radikálními židovskými osadníky. Po chvíli na místo dorazila armáda a ozvaly se výstřely. Jeden z Palestinců padl k zemi a jeho přátelé ho odnesli pryč se zraněním na noze.

„Pro nás neexistují žádné zákony. Všechny zákony nadržují osadníkům,“ domnívá se beduínský Palestinec Dajf Allá. Podobné stížnosti se z palestinské strany ozývají stále častěji. Zpráva B’Tselem tvrdí, že situace se obzvlášť zhoršila po brutálním teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Od té doby podle lidskoprávní skupiny na Západním břehu zemřelo násilnou smrtí přes tisíc lidí.

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„Nebudu to tolerovat,“ prohlásil Netanjahu

Izraelská armáda ujišťuje, že drtivá většina z nich byli ozbrojenci. Jenže se množí i případy, kdy radikální osadníci, kteří se nelegálně usadili v blízkosti palestinských vesnic, napadají lidi a jejich majetek. Trpělivost došla i premiéru Netanjahuovi. „Chcete vtrhnout do vesnice? Nedělejte to. Není to vaše práce. Je tu armáda, je tu policie, je tu vláda. Vy tam zkrátka nemáte co dělat a já to nebudu tolerovat,“ zdůraznil předseda vlády židovského státu na konci srpna.

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Netanjahu má ovšem ve vládě nacionalistické ministry, kteří z podobných osad vzešli. Za poslední čtyři roky kabinet schválil výstavbu bezprecedentního počtu osad na Západním břehu a umožnil i vybudování dvou stovek nelegálních osad na území obývaném Palestinci. „Měníme celý mechanismus hospodaření s pozemky,“ poznamenal izraelský ministr financí Becalel Smotrič.

Osadníci zvyšují výrobu prefabrikovaných domů, aby obsazování půdy urychlili a zlevnili. A to navzdory kritice OSN i řady evropských zemí. Například staletí stará palestinská vesnice Duma je kvůli tomu dnes obklopená ze všech stran osadami. Z jejich nejbližšího okolí muselo podle B’Tselem odejít přes čtyři sta beduínů a vesnici zbylo jen asi pět procent původní půdy. „Na zbytku se usadili osadníci nebo izraelská vojenská či civilní správa. Řekli nám, že pozemky jsou určené pro vojenské účely, nebo že jsou to přírodní rezervace,“ sdělil předseda správní rady obce Duma Sulejmán Dawabšeh.

Zpráva B’Tselem uvádí, že za poslední tři roky vyrostlo v oblasti dvě stě nových kontrolních stanovišť. Ta spolu se silničními blokádami znemožňují přístup do některých palestinských vesnic, což dopadá na každodenní život tamních obyvatel. Ti teď nemají jistotu, jak dlouho jim potrvá třeba cesta do školy nebo za lékařem.

Kalhousová: Incidenty Palestincům brání v bezpečném životě na Západním břehu

Z hlediska života na Západním břehu je dle Kalhousové potřeba jednotlivé části vnímat odlišně. Na části území, které má z velké části pod kontrolou Izrael, jsou podle ní k vidění časté útoky židovských radikálů proti Palestincům. „Vidíme tam nárůst checkpointů (kontrolních stanovišť), vidíme i momenty, kdy se některé palestinské vesnice vylidnily právě proto, že jim židovští radikálové znemožňují život,“ popsala.

V oblasti, která je pod kontrolou palestinské samosprávy, jsou podle ní po 7. říjnu 2023 k vidění útoky izraelské armády, která tvrdí, že zasahuje proti různým radikálním buňkám. „Na druhou stranu je to i na úkor bezpečnosti a života palestinských civilistů,“ dodala.

Izrael okupuje a osidluje Západní břeh Jordánu od jeho obsazení během šestidenní války v roce 1967. Židovští osadníci považují Západní břeh Jordánu za biblickou Judeu a Samaří, tedy výsostně židovské území. Na okupovaném území žijí asi tři miliony Palestinců a přes půl milionu Izraelců. Jejich osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Okupace Západního břehu pokračuje, přestože je z pohledu mezinárodního práva nelegální.

Zdroj: ČTK

Zpráva rovněž upozorňuje, že v případě Západního břehu jde o realizaci politického projektu. Podle Kalhousové je potřeba říci, že kroky izraelské vlády nejsou čistě v mezích bezpečnostních opatření. „Možná to je největší slabina zprávy B’Tselem – že úplně nerozlišují, když se jedná o zásah izraelské armády proti palestinským radikálům a vnímají to jako politiku, která má celkově oslabit palestinskou kolektivní přítomnost na Západním břehu,“ sdělila a zopakovala, že zároveň dochází k teroristickým útokům ze strany židovských radikálů, které „izraelská vláda ani armáda neřeší“.

Připomněla sice ostré vyjádření izraelského premiéra, zároveň ale Kalhousová doplnila, že ve vládě jsou dle ní politici, kteří naprosto otevřeně mluví o tom, že je potřeba zabránit Palestincům v tom, aby byli schopni na Západním břehu palestinský stát vybudovat.

„Takže v tuto chvíli je ta politika velmi ambivalentní. A jestli se nejedná zatím o naprosto cílenou likvidaci jakýchkoliv předpokladů pro vznik palestinského státu, tak už těch jednotlivých incidentů je tolik, že to reálně brání Palestincům v bezpečném životě na Západním břehu,“ uzavřela expertka.

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