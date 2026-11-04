Voliči potrestali Trumpa za rostoucí ceny a chaos, píší média v USA

Američtí voliči nevídaným způsobem potrestali prezidenta Donalda Trumpa za rostoucí ceny a jeho chaotickou politiku, shodují se americká média v komentářích k výsledkům úterních kongresových voleb. K demokratům se přiklonili voliči z většiny skupin dříve tvořících Trumpovu voličskou základnu, připomínají. Hovoří o republikánském výprasku či rovnou masakru. Podle demokratického exprezidenta Baracka Obamy voliči vyslali jasný vzkaz, že chtějí politiku, která lidi spojuje, nikoli rozděluje, a představitele, kteří nabízejí konkrétní řešení problémů.
„Tyto výsledky byly možné jen díky tomu, že se ve všech regionech země přihlásili vynikající kandidáti – včetně oblastí, kde se kdysi šance na úspěch zdály mizivé,“ napsal také Obama v reakci na to, že demokratičtí politici dokázali po desítkách let zvítězit i v některých republikánských baštách.
„Zatímco tato administrativa má před sebou v úřadu ještě dva roky, naším úkolem je vyhrnout si teď rukávy, měnit věci všude, kde k tomu máme moc, zabránit dalším škodám a položit základy pro budoucnost,“ uzavřel Obama, aniž by jmenoval republikánského prezidenta Donalda Trumpa.
Sám Trump v prvních reakcích na porážku mluvil o tom, že za ni může fakt, že on sám nebyl na volebních lístcích. V kampani přitom příznivcům vzkazoval, aby k volbám přistupovali tak, jako by na nich jeho jméno bylo. Šéf dosavadní republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson pak prohlásil: „Boj o naši zemi, boj proti tomuto rebelujícímu socialistickému hnutí i boj za obnovení americké velikosti. Nic z toho zdaleka neskončilo.“
„Éra vlády jedné strany ve Washingtonu skončila nárazem, když voliči odmítli vysoké ceny paliv, nepopulární válku v Íránu a neústupně vysokou inflaci,“ napsal The New York Times. USA podle listu tradičně kritickému k Trumpově politice vstupují do období politické nejistoty, v níž obě strany budou muset přijít se strategií pro období po Trumpově odchodu.
Komentátor stanice CNN konstatoval, že přes ohromující vítězství nemají demokraté žádný důvod domnívat se, že mají jistou výhru v prezidentských volbách za dva roky.
Voliči poslali „rázné napomenutí“
„Voliči potrestali prezidenta v měřítku nevídaném od voleb po aféře Watergate v roce 1974 a posunuli se doleva napříč demografickými skupinami a regiony,“ hledal deník The Washington Post paralelu s výsledkem voleb po aféře republikánského prezidenta Richarda Nixona, v nichž demokraté jasně zvýšili svou převahu v obou komorách Kongresu. Nesouhlas s Trumpem podle listu rázně přebil i finanční převahu republikánů, kteří do nejdražší kongresové kampaně historie investovali výrazně více než demokraté.
„Prezident řekl voličům, aby volili tak, jako by byl na kandidátních lístcích on, a oni to udělali – a poslali tím jeho vládě rázné napomenutí,“ napsal list The Wall Street Journal. Voliči, kteří dříve hlasovali pro Trumpa, jej nyní podle tohoto konzervativního deníku vidí jako politika čím dál více odtrženého od reality a problémů běžných lidí.
Web deníku Politico označil republikánskou porážku za masakr, který „z nejčernějších obav republikánů udělal skutečnost“.
USA Today píše, že díky nevídanému úspěchu budou nyní moci demokraté v Kongresu, kteří byli dosud odkázáni pouze na podávání žalob, výrazně ztížit prezidentovi prosazování jeho agendy. „Budou moci využít své zákonodárné pravomoci k vyšetřování jeho administrativy a ke zpochybnění politických kroků v celé řadě oblastí,“ napsal list, podle kterého se demokratická ofenziva může týkat například Trumpem zaváděných dovozních cel či války v Íránu.