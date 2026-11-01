Venezuelská armáda poprvé zaútočila na tábor guerily ELN

Venezuelská armáda poprvé zaútočila na tábor kolumbijské povstalecké organizace Vojsko národního osvobození (ELN). Agentuře AFP to v noci na neděli potvrdila nevládní organizace Fundaredes. K útoku došlo v pátek ve venezuelském pohraničním státě Apure. Bombardování si podle AFP vyžádalo několik obětí. Vláda jihoamerické země se k incidentu zatím nevyjádřila.
Organizace Fundaredes poskytla agentuře AFP videozáznamy, na nichž jsou vidět těla obětí, popadané stromy a trosky objektů, které zřejmě tvořily povstalecký tábor. Ředitel organizace Javier Tarazona uvedl, že jeden z jejích pracovníků na místě napočítal devět mrtvých. Podle místních obyvatel se tam mohlo nacházet dalších přibližně deset těl.
Informace o útoku agentuře AFP potvrdila také lidskoprávní aktivistka a odbornice na vojenské záležitosti Rocío San Miguelová. „Místní obyvatelé informovali o útoku a obětech, přičemž uvedli, že mrtví byli členové ELN,“ sdělila.
„V oblasti panuje velký strach, protože místní obyvatelé jsou vystaveni obrovskému tlaku ze strany partyzánské skupiny,“ dodala San Miguelová.
V pohraniční oblasti kromě ELN působí také další ozbrojené skupiny, včetně frakcí někdejších Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), které po uzavření mírové dohody v roce 2016 odmítly složit zbraně. Jednotlivé skupiny soupeří zejména o příjmy z obchodu s drogami a nelegální těžby nerostných surovin. Společná hranice Venezuely a Kolumbie měří 2219 kilometrů.
ELN je po odzbrojení většiny jednotek FARC považována za nejsilnější aktivní guerilovou organizaci v Jižní Americe.