Venezuelané v ulicích žádali bezpečný návrat lídryně opozice Machadové do vlasti

Příznivci lídryně venezuelské opozice Maríe Coriny Machadové vyšli v neděli do ulic, aby požadovali její bezpečný návrat do Venezuely. Volali také po vypsání prezidentských voleb. Informovaly o tom agentury AFP a AP. Machadová, která z vlasti tajně odcestovala loni v prosinci, aby v Oslu převzala Nobelovu cenu za mír, se už sedmkrát neúspěšně pokusila vrátit do Venezuely.
V Caracasu stovky aktivistů v nebesky modrých tričkách – barvě opoziční strany Vente Venezuela, jejíž je Machadová šéfkou – projížděly na motocyklech a autech po hlavních třídách města, troubily a mávaly venezuelskými vlajkami. Podobné demonstrace se konaly i v dalších městech, včetně Valencie, Maracaiba a Méridy.
Ačkoli to americké úřady popírají, některá španělská média či server Axios uvedly, že za zmařenými pokusy Machadové se vrátit do Venezuely mohou USA. AFP zároveň připomíná, že americký prezident Donald Trump již několikrát vyjádřil spokojenost s prací prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, která je u moci od lednového zadržení svého předchůdce Nicoláse Madura americkou armádou. Americké jednotky unesly Madura i s manželkou do USA, kde jej úřady obvinily z narkoterorismu.
Po únosu Madura přiměly USA Rodríguezovou, dlouholetou představitelku Madurova režimu, k ekonomické spolupráci a výměnou za to ruší Washington sankce zavedené v předchozích letech vůči režimu kvůli porušování lidských práv a principů demokracie. Americká vláda též minulý měsíc podepsala s vládou v Caracasu smlouvu, díky níž USA získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv Venezuely. Ty jsou největší na světě.
Machadová je šéfkou největší opoziční aliance ve Venezuele nazvané Jednotná demokratická platforma (PUD), za niž se chtěla v roce 2024 ucházet o prezidentský úřad. Režim jí to ale zakázal a místo ní kandidoval Edmundo González, který podle kopií výsledků z asi 80 procent volebních místností získaných opozicí volby vyhrál. Ústřední volební komise však opět označila za vítěze voleb Madura, aniž by, na rozdíl od opozice, zveřejnila volební výsledky.