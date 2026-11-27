Venezuela zruší zákon, který opozičním politikům zakazuje zastávat veřejné úřady. Ve čtvrtek to podle agentury AFP oznámil předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Poslanci zákon schválili v roce 2024 a podle kritiků umožňoval politické pronásledování lidí, kteří propagovali nebo podpořili sankce proti Venezuele.
„Zákon reagoval na velmi specifický moment v určité situaci, kterou Venezuela zažívala,“ řekl Rodríguez.
AFP uvádí, že parlament přijal zákon krátce po prezidentských volbách, v nichž post obhájil Nicolás Maduro, ale provázela je obvinění z podvodů.
Od únosu Madura do Spojených států letos v lednu vede Venezuelu Delcy Rodríguezová, sestra předsedy parlamentu. Vláda, kterou podporují Spojené státy, vede jednání o politické transformaci s částí opozice vybranou Washingtonem.
Výsledkem těchto jednání je dohoda o změně některých zákonů, včetně toho, jehož zrušení nyní oznámil předseda parlamentu. Rodríguezová slibuje, že ve Venezuele se budou konat svobodné a spravedlivé volby, jejich datum však nestanovila.
V říjnu se do vlasti z exilu překvapivě vrátila vůdkyně venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová. Tu si v roce 2023 opozice vybrala jako svou kandidátku proti Madurovi v prezidentských volbách konaných o rok později.
Úřady jí však zakázaly kandidovat a její strana místo ní do volebního klání na poslední chvíli poslala málo známého diplomata Edmunda Gonzáleze Urrutiu. Očekává se, že pokud se prezidentské volby budou konat, Machadová se jich zúčastní navzdory tomu, že nebyla přizvána k jednání o politické transformaci.