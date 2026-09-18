Ve věznici v Nigérii zahynulo 37 zadržených, upozornila agentura AP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně 37 lidí, zadržených kvůli podezření z nelegální těžby, bylo ve čtvrtek nalezeno bez známek života ve věznici nigerijských bezpečnostních složek. Úřady za možnou příčinu smrti označily „propuknutí nemoci“. Jeden ze zadržených, který uvěznění přežil, agentuře AP však sdělil, že v nedostatečně větrané cele bylo natěsnáno 65 vězňů, což naznačuje, že se mohli udusit.

Příčinou úmrtí byla zřejmě přeplněnost a nedostatečné větrání ve vězeňském zařízení, uvedly zpravodajské služby podle agentury AFP.

„Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) ráno jsme se dozvěděli, že zde v Minně v péči Nigerijského sboru pro bezpečnost a civilní obranu (NSCDC) zemřelo 37 lidí,“ uvedl guvernér státu Niger Mohammed Umaru Bago. „Je to velmi smutné, je to tragédie,“ dodal. Guvernér vyhlásil třídenní smutek a oznámil zřízení komise, která má úmrtí vyšetřit.

Minna je správním střediskem státu Niger, který leží na severu centrální části Nigérie.

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Příslušník bezpečnostních sil na severu Nigérie, ilustrační foto

Sbor civilní obrany, který má podporovat policii při zajišťování bezpečnosti a při ochraně klíčových zařízení a infrastruktury, uvedl, že v úterý a ve středu zadržel desítky podezřelých z nelegální těžby – a ve čtvrtek je nalezl mrtvé. Tvrdí, že se tak stalo „v důsledku propuknutí nemoci“.

„Byli jsme tam namačkaní a nebylo tam žádné větrání, takže se nám špatně dýchalo. Najednou jsme zjistili, že nemůžeme dýchat, a začali jsme se sápat po čerstvém vzduchu,“ řekl jeden ze zadržených podezřelých Dauda Shehu, který uvěznění přežil. S agenturou AP hovořil v nemocnici v Minně, kam byla těla obětí převezena k ohledání. Uvedl, že se vězni snažili přivolat dozorce boucháním na dveře cely.

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Video zveřejněné na internetu zachytilo těla desítek mladých mužů, většinou dospívajících, jak leží venku na zemi. Dobrovolníci v rukavicích je prohlížejí a ženy mezi těly hledají své blízké, zatímco v pozadí je slyšet hlasy vznášející obvinění vůči odpovědným osobám. Shafatu Sulaimanová, která ve věznici přišla o dva syny, naléhavě vyzvala vládu, aby zasáhla.

Policie ve státě Niger oznámila, že zahájila vyšetřování, a vyzvala pozůstalé, aby se přihlásili s jakýmikoli informacemi, které by mohly pomoci.

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Těžba za výkupné

Stát Niger, který je svou rozlohou téměř stejně velký jako Česko, je bohatý na nerostné suroviny a přitahuje tisíce zlatokopů. Podle místních představitelů a odborníků přiživuje boj o zisky z nelegální těžby zlata ve státě Niger také násilí páchané zločineckými gangy, které se podílejí na únosech za výkupné. Gangy vydírají těžaře a výměnou za přístup k nalezištím požadují podíl na vytěženém zlatě.

Podle zprávy nevládní organizace SwissAid z roku 2024 se většina nelegálně vytěženého zlata přepravuje do Spojených arabských emirátů a odtud vstupuje na globální trh se zlatem v Evropě, Spojených státech, Asii a Jihoafrické republice.

Stát Niger je rovněž bohatý na nerostné suroviny, jako je měď a lithium, po nichž je vysoká poptávka v souvislosti s rozvojem elektromobility a čisté energetiky, dodala AFP.

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