Ve Francii se uskutečnily demonstrace proti násilí na ženách. Každé tři dny násilně umírá žena rukou stávajícího nebo bývalého partnera, ukazují statistiky. Podle nich se navíc obětí sexuálního útoku stane v sedmdesátimilionové zemi kolem 270 tisíc žen ročně. Většina z nich se přitom kvůli obavám neodhodlá jít na policii. To by měl změnit nový návrh přísnějšího zákona, po němž volají lidskoprávní organizace. Jeho součástí jsou tři miliardy eur (asi 73,27 miliardy korun) na boj proti domácímu násilí či důslednější vyšetřování oznámených případů. Zlomem se v zemi stal případ Gisèle Pelicotové. Seniorka, kterou nechal její manžel zdrogovanou znásilňovat cizími muži, se stala živoucím symbolem ženského odporu.
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Osm západních zemí vyzvalo Palestinskou samosprávu k volbám počátkem roku 2027
Osm zemí, včetně Francie a Británie, společně vyzvalo Palestinskou samosprávu, aby uspořádala prezidentské a parlamentní volby už v prvním čtvrtletí příštího roku. Informovala o tom agentura AFP. Palestinský prezident Mahmúd Abbás minulý měsíc přesunul parlamentní volby ze soboty 28. listopadu 2026 na 11. září 2027, kdy se mají uskutečnit společně s volbami prezidentskými.
Demonstranti v Albánii zasypali kameny jednu z vládních budov, jsou i ranění
Sobotní protivládní protest v albánském hlavním městě Tiraně provázely násilnosti. Demonstranti házeli kameny, zápalné lahve, dýmovnice a zábavní pyrotechniku na policisty, ti použili vodní děla, slzný plyn a gumové projektily, píší agentury. Podle ministerstva zdravotnictví balkánské země bylo zraněno sedmnáct lidí, včetně policistů a novinářů, uvedla agentura AFP. O případných zadrženích zatím nejsou k dispozici informace.
VideoVe Francii se demonstrovalo proti násilí na ženách
Ve Francii se uskutečnily demonstrace proti násilí na ženách. Každé tři dny násilně umírá žena rukou stávajícího nebo bývalého partnera, ukazují statistiky. Podle nich se navíc obětí sexuálního útoku stane v sedmdesátimilionové zemi kolem 270 tisíc žen ročně. Většina z nich se přitom kvůli obavám neodhodlá jít na policii. To by měl změnit nový návrh přísnějšího zákona, po němž volají lidskoprávní organizace. Jeho součástí jsou tři miliardy eur (asi 73,27 miliardy korun) na boj proti domácímu násilí či důslednější vyšetřování oznámených případů. Zlomem se v zemi stal případ Gisèle Pelicotové. Seniorka, kterou nechal její manžel zdrogovanou znásilňovat cizími muži, se stala živoucím symbolem ženského odporu.
Ukrajina zasáhla ropná zařízení v Rusku, po jeho útocích ale hlásí oběti
V důsledku ruských útoků v Doněcké a Záporožské oblasti v noci na sobotu zahynulo pět lidí a další utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady. Počet obětí po pátečním úderu agresora na Nižyn v Černihivské oblasti vzrostl na sedm. Ukrajinská armáda potvrdila dřívější zprávy médií o zásahu ropných zařízení v Rusku.
Při explozi ve skladu výbušnin poblíž školy v Afghánistánu zemřelo deset lidí
Při výbuchu ve skladu výbušnin poblíž školy v provincii Kunar na severovýchodě Afghánistánu v sobotu zahynulo deset lidí a dalších 110 utrpělo zranění. Mezi oběťmi jsou převážně děti. Explozi zřejmě způsobila nedbalost ve skladu výbušnin patřících těžební společnosti, uvedl podle agentury AP mluvčí afghánského ministerstva vnitra.
Italský parlament projednává reformu myslivosti, podle kritiků nahrává lovcům
Dolní komora italského parlamentu začíná projednávat reformu zákona o myslivosti. Ta lovce staví do role ochránců divoké zvěře i přírody, jejich činnost kvalifikuje jako součást národních tradic. To ovšem vyvolává kritiku i protesty environmentalistů – krok podle nich oslabí ochranu zvířat na Apeninském poloostrově.
VideoPracujeme na podobné misi jako v Oleškách, prozradil ukrajinský ombudsman
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec České televizi řekl, že společně s ruskou ombudsmankou Janou Lantratovovou pracují na podobné humanitární misi, jako byla ta, která umožnila letos v říjnu evakuaci obyvatel z okupovaných Olešek. „Nebudu prozrazovat podrobnosti, ale chceme, aby další kroky přinesly oběma zemím ještě větší výsledky,“ uvedl v rozhovoru se zpravodajkou ČT Darjou Stomatovou. Dodal, že mnoho věcí nezávisí jen na ombudsmanech. Podotkl také, že dosavadní komunikace mezi ním a Lantratovovou ukazuje, že na rozdíl od „mnoha představitelů obou zemí“ je možné vytvořit komunikační kanál na humanitární lince.
Tchaj-pej znovu povede zástupce strany podporující bližší vztahy s Čínou
Kandidát vládní Demokratické pokrokové strany (DPP) Puma Šen, který je kritikem Pekingu, prohrál ve volbách starosty tchajwanské metropole Tchaj-peje. Šen uznal svou porážku v souboji s úřadujícím starostou Čchiang Wan-anem z opoziční strany Kuomintang (KMT), která prosazuje užší vztahy s Čínou, napsala agentura AFP. Na Tchaj-wanu se v sobotu konaly komunální volby, volební místnosti se uzavřely v 16:00 místního času (9:00 SEČ).
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Maskovali jsme se za ruské vojáky a projeli jejich stanovištěm, vzpomíná ukrajinský obránce
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