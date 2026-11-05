Vance se odpoutává od Trumpa. Dle analytiků pomýšlí na prezidentství


před 48 mminutami|Zdroj: BBC, CNN, Politico, Reuters, ČTK, New York Times, The Wall Street Journal, The Independent, The Guardian, The Washington Post

Republikánský viceprezident JD Vance ve středu vyvolal ve Washingtonu rozruch. Porážku své strany ve volbách do amerického Kongresu jednoznačně připsal válce s Íránem. Média a analytici jeho krok vykládají jako snahu distancovat se od nepopulárního prezidenta Donalda Trumpa před případnou kandidaturou na post šéfa Bílého domu v roce 2028.

Přestože se některé hlasy stále sčítají, už nyní je jasné, že demokraté získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Výrazně uspěli také v tradičních republikánských baštách, kde jejich kandidáti zvítězili v senátních volbách například v Texasu a Jižní Karolíně.

Vance v reakci na porážku na síti X spojil výsledek především s válkou, kterou letos únoru rozpoutaly Izrael a Spojené státy vedené Trumpovou administrativou, v níž působí jako viceprezident.

„Pokud chcete tvrdit, že to stálo za to, že ztráta Senátu na následujících šest let byla přijatelnou cenou, tak to řekněte. Obhajujte, že to stálo za to,“ napsal Vance. „Všichni ale vědí, proč jsme prohráli. A jakákoli upřímná debata o tom, jak pokračovat, musí začít právě u toho,“ doplnil.

Vanceovy výhrady k válce v Íránu byly ve Washingtonu již delší dobu veřejným tajemstvím. Podle médií měl viceprezident proti vojenskému zásahu výhrady v soukromí, na veřejnosti však dosud podporoval Trumpův postup. Rozdíly mezi oběma politiky tak zůstávaly mimo veřejnou debatu – až do středy.

Stanice BBC označila Vanceovo prohlášení za mimořádné a bezprecedentní. Je podle ní obtížné vzpomenout si na podobný moment v politické historii USA, kdy by úřadující viceprezident tak ostře zpochybnil prezidentovo rozhodnutí v klíčové otázce zahraniční politiky.

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Americký viceprezident JD Vance

Snaha distancovat se od Trumpa

Překvapivá byla také reakce samotného prezidenta. Trump, který od svých hlavních poradců obvykle vyžaduje neochvějnou loajalitu, Vanceův příspěvek přijal a připustil, že válka měla na volební výsledek významný vliv. Zároveň ale zdůraznil, že zahájení konfliktu nelituje a že by se v podobné situaci rozhodl stejně.

Republikánský prezident zároveň odmítl, že by výsledky voleb svědčily o nespokojenosti s jeho prezidentstvím. Republikáni přitom utrpěli porážky i v tradičně konzervativních státech.

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Trumpova popularita se navíc mezi Američany drží na nízké úrovni. V říjnu podle průzkumu stanice CNN jeho výkon ve funkci schvalovalo přibližně 34 procent dotázaných.

„Vanceovo prohlášení působilo jako způsob, jak se distancovat od Trumpa,“ uvedl pro BBC Daniel Byman, expert na zahraniční politiku z Centra pro strategická a mezinárodní studia. Pokud se Vance bude ucházet o prezidentský úřad, bude podle něj muset pečlivě balancovat mezi snahou odlišit se od Trumpa a potřebou udržet si jeho podporu.

Právě to bylo patrné i v příspěvku na sociální síti. Viceprezident podle informací The New York Times prezidentovi svůj text před zveřejněním ukázal a získal od něj pozitivní reakci. Trumpa přitom výslovně nejmenoval a část své argumentace opíral o závěry nejmenovaných průzkumníků veřejného mínění.

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Analytik CNN Stephen Collinson označil Vanceovo vystoupení za faktický začátek prezidentské kampaně pro rok 2028. Viceprezident podle něj začal veřejně usilovat o politickou pozici, která by mu umožnila převzít vedení republikánského hnutí po Trumpovi.

Kromě kritiky války v Íránu Vance představil také kroky, které podle něj vyplynuly z průzkumu mezi voliči, jež republikáni ztratili, a které by mohly bývalé Trumpovy voliče přivést zpět k republikánům. Patří mezi ně ukončení války, větší důraz na životní náklady a inflaci, návrat k politice Ameriky na prvním místě a změna vztahu Spojených států s Izraelem.

Trump zatím nikoho nepodpořil

Do příštích prezidentských voleb zbývají ještě dva roky. Vance zatím kandidaturu oficiálně neoznámil, podle BBC se však očekává, že o republikánskou nominaci usilovat bude.

Trump se dosud veřejně jednoznačně nezavázal, koho podpoří jako republikánského kandidáta na prezidenta v roce 2028. V červenci označil Vance a ministra zahraničí Marca Rubia za „dokonalou dvojici“. Podle deníku The Washington Post ale v srpnu soukromě řekl dárcům, že je třeba zvolit právě Vance.

Ve středu ale Trump naznačil, že viceprezident možná nakonec o Bílý dům usilovat nebude. „Možná kandidovat nebude. Nevím, kdo bude kandidovat,“ řekl. Jeho vyjádření tak znovu ponechalo otevřenou otázku, koho by si přál vidět jako svého politického nástupce.

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BBC zároveň upozornila, že Trumpův současný souhlas s Vanceovým příspěvkem nemusí znamenat, že bude dlouhodobě tolerovat odlišné postoje. Prezident může názor změnit a dát najevo, že nesouhlas ze strany viceprezidenta nebo dalších spolupracovníků nebude připouštět.

Rubio, který je považován za možného Vanceova soupeře v roce 2028, se po volbách zatím veřejně nevyjádřil. Jeho postavení je však obdobně komplikované – také on je totiž spojen s administrativou, která rozhodla o zahájení války s Íránem, a to jako přední představitel zahraniční politiky.

Vance nespěchá

Vanceovi spojenci tvrdí, že viceprezident s oznámením kandidatury nespěchá a pravděpodobně tak neučiní dříve než příští rok. Jeho pozice přesto není jednoduchá. Musí přesvědčit voliče, že dokáže nabídnout změnu, aniž by přišel o podporu Trumpa, který zůstává nejvlivnější postavou republikánského hnutí.

Jeden z bývalých představitelů Trumpovy administrativy řekl CNN, že Vance se po volební porážce „loučí s rokem 2028“. Zdroj zároveň vyjádřil obavy z rozpadu Republikánské strany v její současné podobě.

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Komentátor Keith Edwards pak uvedl, že ani jeden z možných republikánských kandidátů nemá šanci uspět. „Marco Rubio a JD Vance jsou spojeni s nejméně oblíbenou vládou za více než generaci. Prezidenty se nikdy nestanou,“ je přesvědčen.

Vanceova politická budoucnost zůstává nejistá. Jeho středeční vystoupení může být začátkem snahy převzít vedení republikánského hnutí a připravit si cestu k prezidentské kandidatuře. Zásadní překážkou však zůstává skutečnost, že se od Trumpovy administrativy nemůže jednoduše odstřihnout. Jako viceprezident nese spoluodpovědnost za její rozhodnutí, včetně války, kterou nyní označuje za hlavní příčinu volebního debaklu své strany.

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