V USA bují spalničky nejvíc za tři dekády. Politici se přou o odpovědnost

Ve Spojených státech amerických je nejvyšší počet nakažených spalničkami od roku 1992. Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro oznámil v souvislosti s nemocí dvě úmrtí. Následovala veřejná roztržka s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym mladším, kterému Shapiro vyčítal dlouhodobý odmítavý postoj vůči očkování. To je přitom nejúčinnější ochranou proti nákaze. Kennedy obvinil Shapirovu administrativu z falšování důkazů. USA hrozí, že ztratí status země bez spalniček.
Americké úřady letos zatím evidují 2903 lidí nakažených spalničkami. To je ještě víc než loni, kdy 2289 případů znamenalo nejvyšší počet nakažených ve Spojených státech od roku 1991.
Spalničky jsou vysoce nakažlivá nemoc, která může vést k vážným komplikacím i úmrtí. Nejúčinnější ochranou je očkování. Léčba samotné nemoci neexistuje, ale vědci se ji snaží vyvinout. Podle CDC je v současnosti v USA 94 procent případů mezi neočkovanými.
Kvůli šíření nemoci hrozí USA, že přijdou o status země bez spalniček, který získaly na přelomu nového tisíciletí. Kvůli šíření nemoci tento status v uplynulých letech ztratila například Kanada nebo Velká Británie. Neznamená to, že by se spalničky vyskytovaly všude na území těchto států, ale zároveň nejde pouze o ojedinělé importované případy, uvedla společnost GAVI.
Během roku 2025 se v USA nákaza vyskytovala především v Severní Karolíně a v oblasti na západní hranici Texasu, ale letos se spalničky ve větší míře rozšířily i do dalších států, jako je Florida, Virginie nebo Pensylvánie, kde jsou v současnosti nejvyšší počty nakažených.
Úmrtí v Pensylvánii
Koncem srpna Shapiro na tiskové konferenci oznámil, že v souvislosti se spalničkami v okresu Lancaster zemřeli dva lidé, kteří nebyli očkovaní. Jednou z obětí byl novorozenec, napsal server USA Today.
Úmrtí na spalničky jsou ve Spojených státech extrémně vzácná. V loňském roce zemřeli na komplikace spojené se spalničkami dvě děti školního věku a jeden dospělý. Jednalo se o první takové úmrtí v USA za posledních deset let.
„Tato úmrtí jsou předzvěstí toho, co se může stát, když se nyní spalničky opět šíří v USA,“ míní specialista na infekční nemoci z Centra pro zdravotní bezpečnost při univerzitě Johnse Hopkinse Amesh Adalja.
Ačkoli většina případů spalniček má mírný průběh, v nemocnici skončí tak zhruba jeden z pěti neočkovaných, kteří se v USA nakazí. Virus je obzvláště nebezpečný pro děti.
Podle údajů CDC zemřou v USA až tři z tisíce dětí se spalničkami na respirační a neurologické komplikace. Zhruba jedno z dvaceti dětí se spalničkami následně onemocní zápalem plic, který je hlavní příčinou úmrtí nakažených dětí. Ve vzácných případech může u dětí dojít také k otoku mozku, který může způsobit trvalé poškození sluchu nebo mentální postižení.
Spalničky předmětem politické debaty
Shapiro podle deníku The Washington Post jen několik minut před tiskovou konferencí, kde oznámil dvě úmrtí, telefonicky hovořil s americkým ministrem zdravotnictví Kennedym, kterého následně obvinil, že jeho odmítavý přístup k očkování přispěl k návratu nemoci do USA. Guvernér dodal, že jeho stát nechce další pomoc od federální vlády.
Mezi oběma politiky začala veřejná výměna názorů, která podle WP může naznačit, jakým způsobem bude otázka očkování, infekčních nemocí a veřejného zdraví vstupovat do politické debaty před volbami.
Shapiro na podzim obhajuje guvernérský mandát a zároveň se o něm mluví jako o možném ucházeči o prezidentskou kandidaturu za Demokratickou stranu. Sám Kennedy v roce 2024 kandidoval na prezidenta jako nezávislý, ale odmítl, že by chtěl takový krok zopakovat.
Obvinění ze lži
Koncem srpna Kennedy napsal na X, že oznámení dvou obětí vypadá jako „vymyšlené“. Odkázal se přitom na koronera okresu Lancaster – jedná se o volenou pozici, kterou od roku 2008 drží republikán Stephen Diamontoni. Ten sdělil, že se v těle novorozence nalezl virus spalniček, ale že k úmrtí došlo kvůli protržení sleziny. Kennedy dodal, že Pensylvánie odmítá sdílet informace s CDC.
Na tato obvinění reagovala o den později pensylvánská ministryně zdravotnictví Debra Bogenová s tím, že o úmrtích informovala CDC již v úterý brzy ráno, ještě předtím, než se zpráva dostala na veřejnost. Dodala, že i když jako příčina smrti v úmrtním listě nejsou uvedeny spalničky, tak se úmrtí počítá jako spojené se spalničkami, pokud se nákaza v tělo prokáže.
„Důkladně jsem prostudovala informace z vyšetřování těchto případů a bohužel musím potvrdit, že v okrese Lancaster nedávno došlo ke dvěma úmrtím souvisejícím se spalničkami,“ sdělila Bogenová, která je vystudovaná pediatrička. Případy byly rovněž důkladně prošetřeny státním epidemiologickým týmem a u obou osob byl potvrzen pozitivní test na spalničky, dodala.
„Mezera v informování o veřejném zdraví nikdy nezůstane prázdná – zaplní ji ten, kdo jedná nejrychleji a nestará se o správnost informací,“ prohlásil Adalja. „Chyby v komunikaci a netransparentnost ze strany státu a guvernéra Shapira otevřely dveře Kennedymu a jeho spojencům, aby ovládli narativ, zatímco se po celém státě šíří epidemie spalniček,“ dodal.
Okres bez kolektivní imunity
Novorozenci nemohou být očkováni kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). První dávka se doporučuje ve věku 12 až 15 měsíců a druhá ve věku 4 až 6 let.
V okrese Lancaster klesl podíl dětí, které dostaly vakcínu MMR, z 95,5 procenta v roce 2017 na 87,6 procenta v loňském roce. Obecně se za hranici nezbytnou k udržení kolektivní imunity považuje 95 procent.
„Kennedy vyvolal zmatek mezi rodiči a dalšími lidmi – a výsledkem je menší ochrana před spalničkami a více případů,“ napsal Shapiro koncem srpna na X. Ministr má za sebou dlouhou historii zpochybňování přínosu vakcín.
Například v roce 2021 Kennedy během proslovu v okrese Lancaster pochválil rodiny amišů, že nenechávají očkovat své děti. „Lékem na spalničky je kuřecí polévka a vitamín A,“ řekl tehdy.
Ministrovy otočky
Nicméně na začátku srpna Kennedy poskytl rozhovor televizní stanici CNN, ve kterém ho moderátorka vyzvala, aby promluvil přímo k americkým rodičům a vyzval je, aby své děti nechali naočkovat proti spalničkám, „protože je to bezpečné a pomůže jim to zachránit jejich dětem život“.
„Rodiče by měli své děti nechat očkovat proti spalničkám. Vakcína proti spalničkám je efektivní, předchází spalničkám ve zhruba 97 procentech případů. Lidé by se měli nechat očkovat,“ odpověděl ministr zdravotnictví. Později prohlásil, že lidé by měli dostat kombinovanou vakcínu MMR.
Americký prezident Donald Trump o několik dní později za Kennedyho přítomnosti podepsal výnos o doporučení rozestupu mezi dávkami očkování pro děti a rozdělení MMR. Ovšem podle Americké pediatrické akademie je takový krok nebezpečný, obzvlášť vzhledem k výskytu spalniček i blížícímu se období chřipek a nachlazení.