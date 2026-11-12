V Srbsku stále není jasno, kdo bude premiérem

Od přelomových voleb, ve kterých studentské hnutí převálcovalo autoritářského hegemona srbské politiky Aleksandara Vučiče, uplynuly už více než dva týdny. Hnutí sice zveřejňuje různá prohlášení ohledně směřování domácí či zahraniční politiky, stále však neoznámilo, kdo bude zasedat v nové vládě.
Nadšení trvá, ulice se občasně stále zaplňují lidmi, stalo se tak i v neděli v Bělehradě. Vůdčí postavy hnutí si však uvědomují, že nadšení může rychle opadnout.
„Problémy se tutlají s tím, že je má vyřešit budoucí vedení,“ prohlásil profesor a představitel studentského hnutí Stevan Cvjetičanin. „To by však mohlo vést k tomu, že budou následky letitého špatného hospodaření prezentovány jako něco, za co může nová vláda,“ dodal.
Nový parlament, v němž má studentské hnutí nadpoloviční většinu, se poprvé sejde za týden. Stále není zřejmé, kdo se stane novým premiérem. Hnutí to zjevně tají. Když jeho delegace vyrazila počátkem listopadu do Bruselu na rozhovory s komisařkou pro rozšíření Martou Kosovou, nezveřejnilo jména členů, nevznikl ani žádný televizní záběr.
Naopak velmi jasné je, že Vučić svou porážku neunesl a vítězům vyhrožuje. „Zapamatujte si. Všichni ponesou odpovědnost,“ prohlásil exprezident na videu zveřejněném účtem BoraKonj na síti X. „Všichni, od prokurátorů, policistů až po všechny prolhané studentské vůdce, kteří uvádějí do chodu teror. To jim dnes vzkazuji,“ dodal.
Vučić terorem patrně mínil to, že byl pár dní po volbách zatčen mocný šéf srbské policie Marko Kričak, který řídil zásahy, kdy policie násilně rozháněla demonstranty. Byl obviňován i z toho, že jedné dívce, zadržené při protestech, vyhrožoval znásilněním.
Vučić také uvítal na návštěvě bývalého premiéra Maďarska Viktora Orbána. Oslovoval ho jako bratra a krátké video ukončil větou známou z filmu Terminátor – „Vrátíme se“.
Debaty o dalším směřování země
Mnozí běžní Srbové však doufají, že se staré pořádky už nikdy nevrátí. Vyjadřovali se tak i při nedávném výročí pádu přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Tragédie, při níž předloni zemřelo šestnáct osob, protesty odstartovala.
„Doufáme, že konečně bude vykonána spravedlnost. Ostatně to byl důvod, proč vše (protesty, pozn. red.) začalo,“ uvedl učitel tělesné výchovy Marko Pajić. „Zase jsme se sešli. A já to chápu tak, že to je možná naposledy, co takto vyjadřujeme úctu obětem,“ připojil.
Zahraničněpolitický program, který v uplynulých dnech zveřejnilo studentské hnutí, ve většině oblastí přitom navazuje na Vučičovu politiku – prosazuje neutralitu Srbska i ve vztahu k Ukrajině, odmítá nezávislost Kosova a chce zachovat tradiční partnerství s Ruskem bez zavádění sankcí. Evropskou unii označuje za nejvýznamnějšího hospodářského partnera.
V Srbsku se budou koncem roku konat prezidentské volby. Vučić už kandidovat nemůže.
Vučić se snaží působit, že ho to nepoložilo, říká analytik ČT
Analytik zahraniční redakce ČT Teodor Marjanovič připomněl, že studentské hnutí je v Srbsku už od počátku decentralizované. „Od začátku mělo našlápnuto zbořit celý systém, bojovat proti korupci, vyjádřit nespokojenost s tím vším, co se děje,“ pokračoval. Hnutí se rozhodlo, že žádného člověka „nevystrčí do popředí“, aby daný člověk nemohl být terčem pro tehdejší Vučičovu propagandu.
V tomto pokračují studenti i nadále, byť by dle Marjanoviče nemuseli. „Vučić se snaží působit dojmem, že není zalezlý, že ho to nepoložilo,“ navázal. Všechny, kteří mu přáli politický konec, obviňuje ze lži. Občas se objevuje na veřejnosti a místy i vystupuje. Zdůrazňuje prý, že se vrátí, konání studentů označuje za „revoluční teror“.
Studenti prozatím nikoho nevyslali do prezidentských voleb, podporu žádnému z kandidátů nevyjádřil ani Vučić. „Je to velká neznámá, ale myslím si, že Vučić v tuto chvíli kalkuluje s tím, že do té doby se v srbské společnosti už objeví skepse, nevole, nespokojenost,“ dodal s tím, že exprezident by tak mohl skrze svého kandidáta komplikovat studentům život.