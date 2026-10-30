V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, prezident se vrací do vlasti

V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, u jeho budovy zasahuje policie. Část soudců tvrdí, že dosavadního předsedu a místopředsedu postavili mimo službu. Generální prokurátor požádal, aby byli oba zbaveni imunity. Další soudci tuto verzi odmítají, informují polská média. Prezident Karol Nawrocki se vrací do vlasti.
Ústavní soud, až dosud ovládaný soudci spjatými s nynější opozicí, se pokoušejí ovládnout soudci zvolení nynější vládní koalicí. Situace je podle médií chaotická. Prezident Karol Nawrocki, vnímaný jako spojenec konzervativní opozice, kvůli situaci zrušil cestu do Senegalu. Letadlo s hlavou státu se vrací do vlasti.
„Obnovení právního státu je naší povinností. Po letech bezpráví za vlády PiS (opoziční strana Právo a spravedlnost, poznámka redakce) je to obtížný, někdy bolestivý proces, který vyžaduje rozhodné kroky. Jiná cesta neexistuje,“ napsal na portálu X premiér Donald Tusk.
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