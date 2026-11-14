V Meklenbursku – Předním Pomořansku, jedné z nejméně obydlených spolkových zemí na severu Německa, povládnou sociální demokraté (SPD) se Zelenými a stranou Levice. Podle agentury DPA strany podepsaly v sobotu koaliční dohodu. V opozici tak skončí Alternativa pro Německo (AfD), která v zářijových zemských volbách získala nejvíce hlasů.
Rudo-zelená trojkoalice může počítat s podporou 39 z 71 zemských poslanců. Předsedkyní zemské vlády má zůstat podle dohody Manuela Schwesigová z SPD. Podle ní je ujednání o vládě výsledkem společného postoje koaličních stran, které nechtějí spolupracovat s vítěznou AfD.
Podle zemské premiérky to však neznamená, že by vláda odepsala voliče strany, která v září dostala 38 procent hlasů.
SPD je v Meklenbursku – Předním Pomořansku hlavní vládní silou od roku 1998. V uplynulém volebním období tvořila vládu s radikálně levicovou Levicí. Aby strany měly znovu většinu, musely přizvat Zelené.
O podobném vládním formátu, tedy koalici Levice, SPD a Zelených, se jedná i v Berlíně s tím rozdílem, že starostkou by se měla stát představitelka Levice. Tato strana totiž v hlavním městě získala v září nejvíce hlasů.