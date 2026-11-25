Blok vedený opozičním lídrem Gadim Eisenkotem ze strany Jašar doufá, že jeho nová vláda složí přísahu již příští středu, uvedla izraelská stanice Channel 12. Šéf strany Jisra'el bejtenu Avigdor Liberman poprvé připustil, že by umožnil vytvoření kabinetu s podporou ultraortodoxní strany Sjednocený judaismus Tóry a případně i arabské strany Ra'am, píše server Ynet. Opoziční lídři mezitím kritizovali paralelní jednání Eisenkota s Likudem současného premiéra Benjamina Netanjahua.
Eisenkot doufá v podpis dohod se stranou B'Jachad (Spolu) poslance Naftaliho Bennetta a stranou Demokraté poslance Jaira Golana v nejbližších dnech, informoval server Times of Israel (ToI) s odkazem na zprávu Channel 12.
Golanova strana přitom v úterý oznámila, že zmrazuje koaliční rozhovory s Jašarem kvůli probíhajícím jednáním mezi Eisenkotovou stranou a frakcí Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Jašar a Likud mají ve středu pokračovat v dalších vyjednáváních.
Jašar a Jisra'el bejtenu v úterý podepsali koaliční dohodu. Podle televize Channel 12 se předpokládá, že uskupení Avigdora Libermana získá kromě ministerstva pro imigraci i resort obrany.
Liberman nyní prohlásil, že jednání s ultraortodoxní stranou Sjednocený judaismus Tóry postupují „velmi dobře“. „Toto nebude menšinová vláda. Bude to vláda s židovskou většinou,“ řekl Liberman veřejnoprávní stanici Kan. „Do konce příštího týdne bychom mohli představit vládu s jasnou židovskou většinou,“ dodal.
Libermanův názorový obrat
Liberman uvedl, že jednání mezi Eisenkotovým blokem a ultraortodoxními zástupci pokračovala až do časných ranních hodin. „Zákonodárci strany Sjednocený judaismus Tóry dostali od svých rabínů zelenou,“ řekl.
V reakci na kritiku, že upouští od svého dlouhodobého postoje k vojenským odvodům ultraortodoxních Židů, Liberman uvedl: „Neexistuje žádný zákon o vyhýbání se vojenské službě. Existuje odvodový zákon, který řeší potřeby Izraelských obranných sil (IDF). Musí obstát u náčelníka generálního štábu IDF i u nejvyššího soudu. Poté nebude žádný důvod, proč by ho rabín Landau neměl schválit.“
Liberman od voleb opakovaně vylučoval vytvoření menšinové vlády, a to i v posledních dnech, přičemž prohlásil, že pokud by taková vláda předstoupila před Kneset ke schválení, hlasoval by proti ní. Jen před několika dny tvrdil, že ustavení menšinového kabinetu by vydláždilo cestu k rychlému návratu Netanjahua k moci, připomíná Ynet.
Liberman se také ve středu připojil ke kritice jednání s Likudem. „Samotný akt setkání s Netanjahuem mu dává legitimitu. Nemyslím si, že jsme měli s Bibim vyjednávat,“ řekl. „Musí nést odpovědnost za katastrofu ze 7. října, za diplomatickou katastrofu a za to, že jsme se stali mezinárodními vyvrhely,“ míní opoziční politik.