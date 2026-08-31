V Izraeli přestalo fungovat pět ze šesti zařízení na odsolování vody

V Izraeli přestalo fungovat pět ze šesti celostátních zařízení na odsolování mořské vody, která pokrývají velkou část spotřeby pitné vody v zemi. V pondělí to napsala izraelská média. Podle tamních úřadů za přerušení provozu může velká zakalenost mořské vody způsobená meteorologickými podmínkami. Úřady nechaly zavést omezení například v zemědělství, úsporná opatření nařídila i radnice v Tel Avivu.
Podle serveru The Times of Israel úřady popřely, že by problém způsobily kybernetické útoky. Zastavení provozu vysvětlily nadměrným zakalením mořské vody. Tu tak nelze dočasně používat z obav, že by její zpracování poškodilo filtrační systémy. Provozovatelé začali odstavovat zařízení již o víkendu, o stavu ale informovali až v pondělí.
Portál The Times of Israel dále poukázal na to, že zpracovaná mořská voda pokrývá až 80 procent spotřeby pitné vody v zemi. Zařízení na odsolování tak mají velký význam pro obyvatelstvo i ekonomiku. Vláda chce zahájit příští rok výstavbu dalšího, sedmého celostátního zařízení.
Výpadek v dodávkách se izraelské úřady snaží pokrýt z jiných zdrojů. Místní úřady na jihu Izraele pak nařídily omezení například v zemědělství. Radnice v Tel Avivu vyzvala k redukci spotřeby vody pro zbytné účely, například zalévání okrasné zeleně či pro sprchy na plážích. Bez větších omezení je pak situace na severu Izraele, kde zařízení na odsolování nemají v distribuci vody tak velkou váhu, napsal server Ynet News.