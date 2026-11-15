Útok hútíů u jemenského Adenu si vyžádal nejméně pět mrtvých, píše AFP

Útok hútíjských povstalců si nedaleko Adenu vyžádal životy nejméně pěti lidí. Dalších osm osob utrpělo zranění. S odkazem na tři vojenské a jeden vládní zdroj o tom informovala agentura AFP. Aden je dočasným sídlem mezinárodně uznávané jemenské vlády.
Podle dvou vojenských zdrojů vystřelili hútíové tři rakety na kontrolní stanoviště nacházející se v blízkosti malého trhu v provincii Láhidž.
Hútíové v posledních měsících raketami a drony zaútočili na několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na hútíjské pozice. Hútíové rovněž v září zahájili ofenzivu a obsadili řadu oblastí v Jemenu včetně dalších částí pobřeží Rudého moře.
Občanská válka v Jemenu začala v roce 2014. Proti sobě stojí šíitští povstalci hútíové podporovaní Íránem a vládní vojska, kterým pomáhá arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií. Příměří z roku 2022 přineslo relativní klid, boje však letos v létě znovu zesílily.
Konflikt se nyní odehrává také v širším kontextu války mezi Íránem na straně jedné a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé. Více než deset let bojů přivedlo Jemen, jednu z nejchudších zemí světa, do rozsáhlé humanitární krize. Podle odhadu OSN v zemi žije přes 42 milionů lidí.