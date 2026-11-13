USA ustoupily Rusku, kývly na debatu o „nové Jaltě”


před 1 hhodinou|Zdroj: Financial Times, Washington Post, Axios, Atlantic Council, Euronews, ISW, ČT24

Rozhovory o cestě k ukončení ruské války na Ukrajině získaly tento týden nový rozměr. USA přistoupily na ruský požadavek, že se jejich součástí stane širší debata o úpravách evropské bezpečnostní architektury. Právě o takové změny Moskvě dlouhodobě jde, protože chce jejich prostřednictvím dosáhnout svého hlavního cíle – získat sféru vlivu ve střední a východní Evropě, jejíž součástí by bylo i Česko. USA sice tvrdí, že bez souhlasu Evropy a Ukrajiny k žádným změnám nedojde, Evropu ale posun znervóznil.

„Trump plní Putinovy příkazy,“ komentovala nový rozměr jednání analytička Judy Dempseyová z Carnegie Europe.

„Je to pokus Kremlu a (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa obejít NATO a překreslit bezpečnostní architekturu Evropy. Je to také pokus o přerušení vazeb transatlantické aliance, jejímž základem je NATO,“ poznamenala Dempseyová.

Za chybu označil přidání evropské bezpečnostní architektury k rozhovorům o cestě k ukončení ruské války na Ukrajině i analytik Atlantic Council Michael Carpenter, bývalý člen americké Národní bezpečnostní rady a někdejší velvyslanec v USA při OBSE.

„Kdykoli Moskva nemá vůli dělat ústupky, vrací se k požadavku na nové projednání evropské bezpečnosti, jako to udělala na konci roku 2021 a začátkem roku 2022,“ připomněl Carpenter.

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Ruské ultimátum

Právě na přelomu let 2021 a 2022 dala Moskva jasně najevo, o co jí jde. V prosinci 2021, kdy vrcholily přípravy na invazi na Ukrajinu, zveřejnilo Rusko návrhy smluv s NATO a USA, které prezentovalo jako „bezpečnostní záruky“ pro sebe před údajnou západní hrozbou.

Šlo o požadavky, jejichž splnění by znamenalo zničení současné Aliance a ohrožení bezpečnosti a suverenity některých členů NATO. Expert Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je už dříve označil za „ultimátum,“ neboť Rusko v případě jejich nesplnění hrozilo blíže neupřesněnými opatřeními „vojensko-technického charakteru“.

Moskva mimo jiné požadovala, že se NATO nesmí dále rozšiřovat a že alianční vojska nesmějí působit na území těch členských zemí, které do Aliance vstoupily po květnu 1997, tedy i v Česku. Pokud by tyto země chtěly mít na svém území spojenecké armády, mohly by tak učinit jen se souhlasem Moskvy.

Moskva se na květen 1997 odvolává z toho důvodu, že tehdy byla uzavřena dohoda o vztazích mezi ní a NATO – která nezpochybnila rozšiřování NATO – a teprve poté Aliance podnikla první kroky pro přijetí Česka, Polska a Maďarska v březnu 1999.

USA a NATO ruské požadavky nemohly přijmout a začátkem roku 2022 je odmítly. Rusko pak zahájilo plnohodnotnou pozemní invazi na Ukrajinu, tedy další fázi své agrese proti sousední zemi, kterou napadlo už v roce 2014.

USA vyslyšely ruské volání

Rusko z výše jmenovaných požadavků, jejichž splněním by se řada zemí včetně Česka dostala do sféry ruského vlivu, nikdy neslevilo a trvá na nich. USA i NATO je dosud odrážely, ale Washington teď vyšel Moskvě vstříc a přidal širší debatu o evropské bezpečnosti mezi témata rozhovorů o možném konci ruské války na Ukrajině.

Americký vyjednavač Jared Kushner uvedl, že USA usilují o zavedení „stálých bezpečnostních konzultací, spolehlivé krizové komunikace, větší vojenské transparentnosti, recipročních opatření ke snížení rizik eskalace a trvalého rámce pro dlouhodobou evropskou bezpečnost a stabilitu“ a že jakékoli uspořádání „musí plně respektovat suverenitu, územní celistvost a nezávislé rozhodování každého národa“.

Jak ale připomněli v The Washington Post (WP) někteří bývalí američtí a evropští bezpečnostní představitelé, tato ustanovení zakotvovaly už dosavadní dohody mezi Ruskem a Západem – dokud je Moskva napadením Gruzie a Ukrajiny neporušila.

„To všechno zní skvěle. Problém je, že je to přesně ta bezpečnostní architektura, kterou se Rusko snaží zničit,“ řekl listu bývalý člen americké Národní bezpečnostní rady Eric Ciaramella. „Víme, jaký je jejich postoj (Rusů), a to je obnovení linie železné opony… jako hranice jejich sféry dominance,“ dodal Daniel Fried, který byl náměstkem ministra zahraničí ve vládě George W. Bushe.

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Medinskij: Je třeba nová Jalta

Američané podle webu Axios Rusům v Abú Dhabí řekli, že svět se od roku 2021 výrazně změnil a že by Rusko mělo vypracovat nový návrh evropsko-ruské bezpečnostní architektury, který by zahrnoval ruské kroky k deeskalaci a který by zajistil, že Moskva znovu nezaútočí.

Jak ale upozornil Institut pro studium války (ISW), ruští vyjednavači přímo v Abú Dhabí i později šéf Kremlu Vladimir Putin dali jasně najevo, že postoj Moskvy se nezměnil a že Rusko na svých požadavcích z roku 2021 dál trvá.

Německý list Bild v pátek napsal, že Rusko chce i vystoupení Finska z NATO či federalizaci Moldavska, přičemž dvě jeho autonomní části – Podněstří a Gagauzsko – by měly mít podle Moskvy právo hlasovat v referendu o nezávislosti, pokud by se Moldavsko rozhodlo vstoupit do EU. Podněstří ovládají Ruskem podporovaní separatisté a v Gagauzsku žijí především Rusku naklonění obyvatelé turkického původu.

Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij pak otevřeně mluví o tom, že by případný nový evropský bezpečnostní řád měl sloužit jako „nová Jalta a Postupim“, připomněly Financial Times jeho narážky na konference z doby druhé světové války, na nichž si představitelé USA, SSSR a Velké Británie rozdělily vliv v poválečné Evropě.

Ruský zájem o toto téma je totiž jen „slabě maskovaným krytím pro zpochybňování, a kde je to možné, podkopávání“ členství středoevropských zemí v NATO a „transatlantického propojení“ Aliance, shrnul analytik Jörn Fleck z Atlantic Council.

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Costa: Není třeba znovu vynalézat kolo

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff sice ve čtvrtek oznámili, že dalších rozhovorů o cestě ke konci ruské války se nově zúčastní i zástupci Evropy, FT ale před tímto oznámením napsaly, že v Evropě kvůli přidání evropské bezpečnosti mezi témata vyjednávání roste nervozita.

Estonský premiér Kristen Michal varoval, že Evropa se dostala do „pasti“ diskusí o bezpečnostní architektuře kontinentu výměnou za to, že se do rozhovorů zapojí. Kromě toho připomněl, že se Putin roky snažil získat slovo v otázkách suverenity států NATO.

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová připustila, že by se o bezpečnostní architektuře kontinentu mohlo jednat, ale až poté, co v ruské válce na Ukrajině nastane příměří a bude uzavřena mírová dohoda. Moskva však požaduje pravý opak – napřed chce jednat o bezpečnostní architektuře v Evropě a až poté se věnovat otázce příměří ve své válce.

„Evropská bezpečnostní architektura již existuje,“ řekla také Kallasová. „Problémem zůstává, že Rusko neustále porušuje smlouvy, které jsou jejím základem.“

„Není třeba znovu vynalézat kolo,“ citovaly FT předsedu Evropské rady Antónia Costu. „Evropa měla fungující evropskou bezpečnostní architekturu, dokud nebyla nejprve postupně podkopána a nakonec zničena ruskou invazí na Ukrajinu.“

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Zelenskyj: Trochu zvláštní přístup

USA sice podle zdrojů Axiosu Evropany ujistily, že s případnou bezpečnostní dohodou s Moskvou musí souhlasit i Evropa a Ukrajina a že nedají Rusku právo veta ohledně bezpečnostních aspektů Evropy, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale podle FT evropské spojence varoval, že Washington a Moskva o této otázce již jednají.

„Evropa si opravdu musí dát pozor,“ řekl Zelenskyj. „Když o tom Američané a Rusové mluví, nejde jen o Ukrajinu; ve skutečnosti jde spíše o jakýsi nový bezpečnostní rámec mezi Evropou a Ruskem. A tento přístup nám připadá trochu zvláštní.“

Experti oslovení WP se navíc obávají, že Kushner s Witkoffem možná ani nechápou, o co Rusku jde. „Lidé napříč všemi (americkými) administrativami kromě Trumpovy mají děsivý pocit, že Kushner a Witkoff nevědí, na co se dívají,“ řekl listu Fried.

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ISW: Rusko chce zničit NATO, nemá zájem o konec války

Putin v roce 2022 otevřeně napadl Ukrajinu nejen proto, aby si podmanil ji, ale tato agrese proti sousední zemi je součástí většího kremelského projektu na obnovu Ruského impéria a zničení NATO jako smysluplné aliance, shrnul ISW.

„Putin v roce 2022 napadl Ukrajinu, protože usoudil, že válkou by mohl dosáhnout obou těchto cílů, nikoli proto, že by vnímal hrozbu ze strany NATO,“ zdůraznili analytici.

„Putinovo ultimátum vůči NATO z prosince 2021, které zůstává základem ruských požadavků vůči Evropě, slouží stejnému účelu a pokračující trvání Kremlu na požadavcích z prosince 2021 ukazuje, že Moskva nemá zájem o žádný smysluplný kompromis ani jednání o ukončení války na Ukrajině,“ uzavřeli.

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