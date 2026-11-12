VideoUSA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Spojené státy odmítají čínský požadavek na přísně připravený summit lídrů USA, Číny a Ruska. Peking podle listu The Wall Street Journal požaduje verzi s minimálním prostorem pro diskusi, kdy by každá hlava státu pouze přečetla prohlášení. Washington naopak prosazuje volnější formát s výměnou názorů. Schůzka by se měla uskutečnit na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství, který hostí příští týden čínský Šen-čen. Ten je výkladní skříní tamního technologického průmyslu, kterou asijská velmoc ráda ukazuje. V době obchodních sporů a rostoucího soupeření o technologie chce čínská propaganda demonstrovat průmyslovou sílu a předvést zemi jako hybatele inovací.

Výběr redakce

USA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu

VideoUSA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu

před 23 mminutami
Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu

Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu

před 36 mminutami
Ředitelka SZÚ pochybuje, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení

Ředitelka SZÚ pochybuje, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení

16:31Aktualizovánopřed 48 mminutami
Finanční správa vyzývá podnikatele k aktivaci EET

VideoFinanční správa vyzývá podnikatele k aktivaci EET

před 50 mminutami
Střelec nedaleko Bílého domu zabil jednoho člověka, další čtyři postřelil

Střelec nedaleko Bílého domu zabil jednoho člověka, další čtyři postřelil

před 57 mminutami
Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

09:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zemřel Josef Turek, československý válečný veterán z bojů u Dunkerku

Zemřel Josef Turek, československý válečný veterán z bojů u Dunkerku

17:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval

Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval

15:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

VideoUSA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu

Spojené státy odmítají čínský požadavek na přísně připravený summit lídrů USA, Číny a Ruska. Peking podle listu The Wall Street Journal požaduje verzi s minimálním prostorem pro diskusi, kdy by každá hlava státu pouze přečetla prohlášení. Washington naopak prosazuje volnější formát s výměnou názorů. Schůzka by se měla uskutečnit na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství, který hostí příští týden čínský Šen-čen. Ten je výkladní skříní tamního technologického průmyslu, kterou asijská velmoc ráda ukazuje. V době obchodních sporů a rostoucího soupeření o technologie chce čínská propaganda demonstrovat průmyslovou sílu a předvést zemi jako hybatele inovací.
před 23 mminutami

Střelec nedaleko Bílého domu zabil jednoho člověka, další čtyři postřelil

Čtyři zraněné a jednoho mrtvého si ve čtvrtek vyžádala střelba v prestižní washingtonské čtvrti v pěší vzdálenosti od Bílého domu, píše agentura AP s odkazem na policii. Podle svědka byl jeden člověk z pětice postřelen v posilovně a zraněním podlehl. Podezřelý se podle policie po příjezdu strážníků zabarikádoval a následně se střelil. Podle dvou bezpečnostních zdrojů stanice NBC News je podezřelý po smrti.
před 57 mminutami

Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

Ruský dronový útok na Kyjev zabil ženu a několik dalších lidí zranil, informovaly ve čtvrtek tamní úřady. Moskva na Kyjev udeřila také balistickými raketami. Na zranění utrpěná při ruském dronovém útoku zemřela také žena v Chersonu. V Záporožské oblasti zabily letecké pumy KAB ženu a zranily dítě. Rusko tvrdí, že sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Ukrajinská armáda oznámila, že zasáhla největší ruskou rafinerii v sibiřském Omsku.
09:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang odstupuje z funkce. Odvětví umělé inteligence tak přichází o svého největšího zastánce, píše agentura Reuters. Společnost oznámila, že Huang, který čelí skandálu kvůli vztahu s údajnou čínskou špionkou, odstupuje okamžitě. Nvidia je klíčovým globálním hráčem v budování infrastruktury pro AI.
15:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Šéf Nvidie měl poměr také s manažerkou své firmy, píše NYT

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang měl poměr i s jednou z firemních manažerek, které pod něj spadají v rámci korporátní hierarchie, napsal deník The New York Times (NYT). Huang se ocitl v centru pozornosti kvůli jeho milostnému poměru s jinou ženou, kterou americké zpravodajské služby označily za čínskou špionku. Peking takové tvrzení odmítl. Nvidia již v této věci spustila vnitřní vyšetřování. Huang ve čtvrtek rezignoval.
12:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Švýcarské farmaceutické společnosti Novartis a Roche patří k několika málo farmaceutickým gigantům, kteří stále investují do zajištění přístupu k lékům v chudších zemích. Geopolitické napětí, obchodní tlak ze strany USA a rostoucí zaměření na bohaté trhy však ohrožují dosažený pokrok.
před 4 hhodinami

Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřelo osm lidí, oznámil podle BBC ve čtvrtek odpoledne SEČ starosta New Yorku Zohran Mamdani. Předchozí bilance činila pět obětí. Pátrání po dalších možných obětech pokračuje. Nejméně devatenáct osob utrpělo zranění, přičemž čtyři z nich jsou ve vážném stavu, sdělili podle CNN hasiči. Záchranáři pátrají po dalších lidech, kteří by se mohli nacházet pod sutinami. Příčiny zřícení stavby zatím zůstávají nejasné.
00:31Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Návrh Evropské komise zakázat sociální sítě dětem mladším třinácti let a vyžadovat věk alespoň patnáct let pro založení vlastního účtu čelí v Estonsku odporu.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

před 4 hhodinami
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

před 5 hhodinami
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

včera v 16:16
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

včera v 14:49
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026