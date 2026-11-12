USA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu

Spojené státy odmítají čínský požadavek na přísně připravený summit lídrů USA, Číny a Ruska. Peking podle listu The Wall Street Journal požaduje verzi s minimálním prostorem pro diskusi, kdy by každá hlava státu pouze přečetla prohlášení. Washington naopak prosazuje volnější formát s výměnou názorů. Schůzka by se měla uskutečnit na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství, který hostí příští týden čínský Šen-čen. Ten je výkladní skříní tamního technologického průmyslu, kterou asijská velmoc ráda ukazuje. V době obchodních sporů a rostoucího soupeření o technologie chce čínská propaganda demonstrovat průmyslovou sílu a předvést zemi jako hybatele inovací.
VideoUSA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu
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