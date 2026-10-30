Ultraortodoxní židé se bouří proti odvodům do izraelské armády

Stovky ortodoxních židů pobouřilo zatčení člena jejich komunity, který se vyhýbal odvodu do izraelské armády. V izraelském městě Bnei Braku se střetli s policií. Ta ve svém prohlášení uvedla, že „terorizovali kolemjdoucí a napadli novináře“. Tři osoby byly zatčeny. Mnoho lidí z obou stran střetu muselo být hospitalizováno. Demonstranti považují zásah policie za politickou pomstu ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira za výsledky voleb. Policie se odkazuje na násilí a porušování zákona z řad demonstrantů.
Výběr redakce
WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb
04:52před 31 mminutami
Aktuálně z rubriky Svět
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, oznámilo ministerstvo
Při středeční srážce vlaků ve Španělsku zemřel jeden český občan, sdělilo agentuře ČTK v pátek před polednem ministerstvo zahraničí. Potvrdila to identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci, doplnil mluvčí české diplomacie Adam Čörgő. Rodině a blízkým vyjádřil resort upřímnou soustrast.
V Rusku hoří Novokujbyševská rafinerie, v Kyjevě je po útoku jeden mrtvý
V ruské Samarské oblasti hoří po dronovém útoku rafinerie v Novokujbyševsku. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jde zřejmě o první ukrajinský úder na ruské ropné zařízení od 15. října. Ruský vzdušný útok v noci na pátek zabil v Kyjevě jednoho člověka a dalšího zranil, oznámila správa města. V Charkově zasáhli Rusové nákupní středisko, na místě jsou zranění.
Google podcenil rizika AI, akcie jeho domovské firmy rekordně oslabily
Akcie společnosti Alphabet, která provozuje vyhledávač Google, ztratily během jediného dne téměř půl bilionu dolarů (kolem deseti bilionů korun) hodnoty. Vyhledávání pomocí umělé inteligence, které sama zavedla, totiž firmu obírá o její tradiční zdroj příjmů z reklamy. A zisky z AI to zatím nedokázaly kompenzovat.
WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb
Ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie. Napsal to v noci na pátek SEČ list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na osoby obeznámené s vojenskými operacemi. Neoficiální pauza v těchto útocích má podle listu trvat nejméně do 3. listopadu, kdy se v USA konají volby do Kongresu, možná i déle. Zprávu WSJ převzala také agentura Reuters, která upozornila, že tyto informace nemohla nezávisle ověřit.
Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží
Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat.
Polární vír se může rozpadnout už začátkem listopadu. To se zatím nikdy nestalo
V dějinách pozorování se polární vír (někdy i polární vortex) nikdy nerozpadl před koncem listopadu. Letos se to možná stane už o tři týdny dříve, naznačují evropské meteorologické modely. To by mohlo mít zřejmě značné dopady na počasí v Evropě.
Ultraortodoxní židé se bouří proti odvodům do izraelské armády
Stovky ortodoxních židů pobouřilo zatčení člena jejich komunity, který se vyhýbal odvodu do izraelské armády. V izraelském městě Bnei Braku se střetli s policií. Ta ve svém prohlášení uvedla, že „terorizovali kolemjdoucí a napadli novináře“. Tři osoby byly zatčeny. Mnoho lidí z obou stran střetu muselo být hospitalizováno. Demonstranti považují zásah policie za politickou pomstu ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira za výsledky voleb. Policie se odkazuje na násilí a porušování zákona z řad demonstrantů.
Ruský list Novaja gazeta končí. Odůvodnil to tlakem úřadů
Opoziční ruské médium Novaja gazeta po více než třech desetiletích existence oznámilo svůj konec. Odůvodnilo to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu píše, že činnost ukončí 9. listopadu. O něco dříve vyšlo najevo, že redakce musí opustit budovu, kde sídlila téměř třicet let.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu
27. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině
23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě
22. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty
20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam
20. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí
16. 10. 2026