Ukrajinské dronové údery na ruské rafinerie snížily od konce října objem zpracování ropy o 45 procent. Napsala to agentura Reuters, která se odvolává na odhady dvou zdrojů z průmyslu. Ty dále uvedly, že ukrajinské útoky narušily, případně zcela zastavily provoz v 15 z 35 velkých ruských rafinerií. Ruské ministerstvo energetiky na žádost o komentář podle Reuters nereagovalo. Kyjev, který se od února 2022 brání ruské invazi, nyní útok na ruskou energetickou infrastrukturu zintenzivnil.
Za posledních 20 dní podle odhadů objem zpracování ropy v ruských rafineriích klesl na 400 tisíc tun denně, což odpovídá zhruba třem milionům barelů, ze 700 tisíc tun denně na konci října.
Rusko se již dříve v některých regionech potýkalo s nedostatkem pohonných hmot a bylo rovněž nuceno omezit vývoz. Snížení objemu zpracování ropy by mohlo vést k dalšímu napětí na globálních trzích s palivy a mohlo by Rusku zkomplikovat plnění dohody o vývozu nafty do Spojených států.
Kyjev chce údery na rafinerie a další ropná zařízení narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit vládu vůdce Vladimira Putina jednat o ukončení války. Americký prezident Donald Trump, který se snaží zprostředkovat ukončení války, ukrajinské údery na rafinerii kritizuje, neboť podle něj „vedou k celosvětovému zdražení paliv“.
Zastavení bojů Kreml podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Rusko od té doby toto ukrajinské území v rozporu s mezinárodním právem obsadilo. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na současné linii fronty.