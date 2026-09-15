Ukrajinci opět udeřili v hloubi Ruska. Zasáhli rafinerii i sklad prodejce Ozon


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrainska Pravda

Ukrajinské síly během noci opět zaútočily v hloubi Ruska. V Samarské oblasti podle médií opět napadly rafinerii v Syzrani a v Rostovské oblasti ve městě Taganrog poškodily sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. V Kyjevě ruský dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka, uvedly místní úřady.

Gubernátor Vjačeslav Fedoriščev oznámil, že v ruské Samarské oblasti, kde protivzdušná obrana během noci sestřelila více než čtyři desítky dronů, škody utrpěl blíže neupřesněný průmyslový podnik. Nálet se podle něj obešel bez obětí na životech.

Drony podle ukrajinských médií a zpráv na sociálních sítích útočily na rafinerii v Syzrani, podotkl server BBC News.

Gubernátor Jurij Sljusar tvrdí, že ukrajinské střely v přístavním městě Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska poškodily sklad firmy Ozon, obytné a rodinné domy, školní zařízení, komerční budovu, plynové potrubí a sklady se zemědělskými a potravinářskými výrobky.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje rozsáhlé ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Při ruském útoku na Kyjev byla zraněna jedna osoba, zasažena byla čerpací stanice a sklad, informoval také starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Na místě jsou záchranné složky.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

Rusové zabíjeli v Černihivské oblasti. V Izjumu zranili kojence
Následky ruského úderu ve městě Pryluky, 14. 9. 2026

Výběr redakce

Ukrajinci opět udeřili v hloubi Ruska. Zasáhli rafinerii i sklad prodejce Ozon

Ukrajinci opět udeřili v hloubi Ruska. Zasáhli rafinerii i sklad prodejce Ozon

před 5 mminutami
Babiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský

VideoBabiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský

před 31 mminutami
Plzeňany nejvíce trápí dostupnost bydlení. Nejvyšší volební potenciál má ANO

Plzeňany nejvíce trápí dostupnost bydlení. Nejvyšší volební potenciál má ANO

před 2 hhodinami
Stíhačky NATO sestřelily nad Litvou dron

Stíhačky NATO sestřelily nad Litvou dron

01:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nejvyšší soud odmítl Trumpův útok na hlasování poštou

Nejvyšší soud odmítl Trumpův útok na hlasování poštou

před 3 hhodinami
Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

před 4 hhodinami
Reportéři+ popsali, jak firmy využívají náhradního plnění

Reportéři+ popsali, jak firmy využívají náhradního plnění

před 10 hhodinami
Brit u soudu přiznal, že přes dvacet let omamoval a znásilňoval manželku

Brit u soudu přiznal, že přes dvacet let omamoval a znásilňoval manželku

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinci opět udeřili v hloubi Ruska. Zasáhli rafinerii i sklad prodejce Ozon

Ukrajinské síly během noci opět zaútočily v hloubi Ruska. V Samarské oblasti podle médií opět napadly rafinerii v Syzrani a v Rostovské oblasti ve městě Taganrog poškodily sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. V Kyjevě ruský dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka, uvedly místní úřady.
před 5 mminutami

Stíhačky NATO sestřelily nad Litvou dron

Stíhačky Severoatlantické aliance během noci na úterý sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident země Gitanas Nausėda, který spojencům poděkoval za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, odkud dron přiletěl ani komu patřil. Litevská média uvádějí, že pravděpodobně přiletěl z Běloruska a směřoval na západ. Kvůli narušení vzdušného prostoru se mírně zpozdilo několik civilních letů.
01:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nejvyšší soud odmítl Trumpův útok na hlasování poštou

Nejvyšší soud Spojených států, v němž mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami, které rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres USA. Oznámily to tiskové agentury, které píší o neúspěchu a porážce šéfa Bílého domu u nejvyššího soudu.
před 3 hhodinami

Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

Ruský oligarcha Umar Kremlev spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla v úterý agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové.
před 4 hhodinami

Spojené státy potvrdily, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně

Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze, uvedly v pondělí americké vesmírné síly (USSF), které jsou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o první veřejné potvrzení přítomnosti amerických zbraní ve vesmíru. Informovala o tom agentura AFP.
před 7 hhodinami

Brit u soudu přiznal, že přes dvacet let omamoval a znásilňoval manželku

Muž v Británii více než dvacet let podával své manželce omamné látky a znásilňoval ji. Šedesátiletý Brit, jehož jméno nelze uvést, aby nebyla odhalena totožnost jeho manželky, se k tomu v pondělí přiznal před soudem. Obžalovaný se zároveň přiznal k šedesáti trestným činům sahajícím až do roku 2004, včetně podání látky s úmyslem omámit nebo znehybnit manželku, informovaly tiskové agentury.
před 10 hhodinami

EU prodloužila sankce proti ruským občanům zatím jen o sedm dní

Členské státy EU se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalších šest měsíců. Protože bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, shodly se alespoň na prodloužení o sedm dní do 22. září, aby státy získaly více času na další jednání. Informoval o tom mluvčí irského předsednictví.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Útok ochromil saúdskoarabský ropovod na týdny, píše AP

Klíčový saúdskoarabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Agentuře AP to sdělili dva činitelé pod podmínkou zachování anonymity. Ceny ropy na začátku týdne rostou po nových útocích hútíů a po íránských útocích na lodě v Perském zálivu. Dál se zvýšily obavy o dodávky. Severomořská ropa Brent je zpět nad 107 dolary za barel. Také cena plynu pro evropský trh reagovala na výpadky dodávek z Blízkého východu a přesáhla hranici 84 eur za megawatthodinu. Byla tak nejvýše od roku 2022.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

před 17 hhodinami
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

před 18 hhodinami
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026