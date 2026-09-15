Ukrajinci opět udeřili v hloubi Ruska. Zasáhli rafinerii i sklad prodejce Ozon

Ukrajinské síly během noci opět zaútočily v hloubi Ruska. V Samarské oblasti podle médií opět napadly rafinerii v Syzrani a v Rostovské oblasti ve městě Taganrog poškodily sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. V Kyjevě ruský dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka, uvedly místní úřady.
Gubernátor Vjačeslav Fedoriščev oznámil, že v ruské Samarské oblasti, kde protivzdušná obrana během noci sestřelila více než čtyři desítky dronů, škody utrpěl blíže neupřesněný průmyslový podnik. Nálet se podle něj obešel bez obětí na životech.
Drony podle ukrajinských médií a zpráv na sociálních sítích útočily na rafinerii v Syzrani, podotkl server BBC News.
Gubernátor Jurij Sljusar tvrdí, že ukrajinské střely v přístavním městě Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska poškodily sklad firmy Ozon, obytné a rodinné domy, školní zařízení, komerční budovu, plynové potrubí a sklady se zemědělskými a potravinářskými výrobky.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje rozsáhlé ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Při ruském útoku na Kyjev byla zraněna jedna osoba, zasažena byla čerpací stanice a sklad, informoval také starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Na místě jsou záchranné složky.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.