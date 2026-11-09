Ukrajina po ruských úderech ohlásila tři mrtvé a desítky zraněných


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina po nočních ruských úderech ohlásila v pondělí tři mrtvé a na tři desítky zraněných civilistů včetně dětí. Rusko dle portálu Ukrajinska pravda útočilo v Oděské, Poltavské, Charkovské či Záporožské oblasti. Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska, kde způsobily požár rafinerie, uvedl tamní gubernátor Alexandr Drozděnko.

Šéf správy Oděské oblasti Serhij Lysak na telegramu napsal, že při ruském útoku na infrastrukturní objekt v černomořském přístavním městě Oděsa zahynuli tři lidé a že další člověk utrpěl těžká zranění. Zasažené zařízení Lysak neupřesnil.

Nejméně sedm zraněných včetně dítěte si vyžádaly ruské útoky na Poltavskou oblast. Místní úřady podle listu Ukrajinska pravda sdělily, že cílem byly rezidenční čtvrť v Kremenčuku a areál soukromé firmy. Na místě vypuklo několik požárů, které se hasičům podařilo do rána uhasit.

Zmíněný deník také uvedl, že v Kremenčuku ruský útok zasáhl i specializované středisko pro socializaci a rehabilitaci dětí s postiženími, které bylo zcela zničeno. Na zařízení dopadl dron, což následně způsobilo požár, který zdevastoval učebny, rehabilitační místnosti, výukové materiály i rehabilitační pomůcky.

Údery na Záporoží i Charkovskou oblast

Útokům čelilo i Záporoží a okolí města, kde utrpělo zranění šest lidí včetně dítěte. „Máme 60 hlášení o škodách na infrastruktuře, domech a autech po celé oblasti,“ shrnul šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Uvedl, že za posledních 24 hodin podnikli Rusové s pomocí dronů, leteckých bomb či dělostřelectva 819 útoků na 52 obcí v oblasti.

Zraněné hlásí i úřady v Charkovské oblasti. Ve městě Izjum v pondělí nad ránem zničily ruské drony dva bytové domy a čtyři další poškodily. Zranění zde utrpěly žena a její dvě děti ve věku 14 a 17 let. Na město dopadla i letecká puma, která zranila seniora a 19letou ženu. Čtyři další lidi museli záchranáři ošetřit kvůli šoku. Útokům v Charkovské oblasti čelilo i město Balaklija, kde střela s plochou dráhou letu poškodila bytový dům a několik aut. Zraněny zde byly dvě mladé ženy. Další dva zraněné oznámil přímo Charkov.

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V Sumské oblasti v pondělí ráno dron zasáhl automobil, ve kterém jela trojice energetiků. Všichni utrpěli zranění, jeden z nich je ve vážném stavu, informovala agentura Ukrinform.

Rusko během noci vyslalo na Ukrajinu 317 dronů, z nichž 276 včetně střel Banderol se obraně podařilo zneškodnit, sdělilo ukrajinské letectvo na telegramu. Bojové prostředky Banderol jsou označovány jako hybrid střely s plochou dráhou letu, dronu a vzdušné pumy. Zásahy letectvo oznámilo z 31 míst, na dalších devíti místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Požár ruské rafinerie

V Kiriši zasáhl dron rafinerii Kinef, která je jedna z největších v Rusku. Požár se dle Drozděnka podařilo lokalizovat. Gubernátor doplnil, že ve městě je po dronovém úderu rovněž poškozena teplárenská infrastruktura, ale že dodávky tepla i elektřiny se již obnovit podařilo. Kiriši a samotný region představují významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.

Gubernátor dále uvedl, že ve Vsevoložském okrese nastal výpadek nadzemního vedení vysokého napětí, což vedlo k přerušení elektřiny do 114 trafostanic a do pěti obcí, během dopoledne se ale dle Drozděnka energetikům podařilo dodávky obnovit.

Zatímco Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel, ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území. Otevřená útočná válka trvá od února 2022, kdy ruský vládce Vladimir Putin vydal rozkaz ke vpádu do sousední země, čímž rozpoutal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Ruské ministerstvo obrany zároveň v pondělí sdělilo, že protivzdušná obrana během noci zachytila a zlikvidovala 430 ukrajinských dronů, a to mimo jiné nad Bělgorodskou, Brjanskou, Kurskou, Leningradskou či Tulskou oblastí, nad moskevským regionem či okupovaným Krymem. O případných škodách se resort obrany nezmiňuje.

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