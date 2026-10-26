Ukrajina nepřistoupí na omezení své armády, ani na neutralitu, řekl Zelenskyj

Ukrajina na případných mírových rozhovorech s Ruskem a USA nebude souhlasit s omezením početnosti svých ozbrojených sil, ani s poválečnou neutralitou. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro televizi TSN-Tyždeň.
„Klíčové je, že nemůže být řeč o tom, že by náš stát přijal neutralitu. Ani bychom to dělat neměli – naše vize je v zásadě v souladu s tou americkou – a nemůžeme souhlasit s žádným omezováním ukrajinské armády,“ řekl Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda.
Prezident rovněž zdůraznil, že o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu nemůže rozhodovat ruská strana.
„Závěry jsou tedy jasné: omezování naší armády a ukrajinská neutralita nepřicházejí v úvahu. Územní otázky jsou ‚červenou čarou‘, o níž lze jednat výlučně na úrovni nejvyšších představitelů,“ pokračoval Zelenskyj.
Dílčí shody na energetickém příměří
Podle ukrajinského prezidenta by signálem připravenosti ruské strany k míru mohlo být respektování energetického příměří, anebo souhlas se setkáním tří hlav států – Ruska, Ukrajiny a USA – které by se mohlo uskutečnit na okraji prosincového summitu skupiny G20 na Floridě.
Poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov dříve prohlásil, že Rusko je ochotno obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a USA po ruském svátku 4. listopadu. Současně varoval před přehnanými očekáváními, prvá schůzka nejspíše bude představovat předběžné, sondážní jednání, připomněl server BBC News.
Kyjev se již dlouho snaží o vstup do NATO, navzdory zdrženlivému postoji některých členů aliance. Zelenskyj také obnovil svůj tlak na třístranné setkání s Putinem zprostředkované USA. Ukrajinský vůdce již dlouho tvrdí, že Putin je jediný člověk v Rusku, který může udělat zásadní rozhodnutí o ukončení války či smysluplně jednat o klíčových otázkách, jako je osud téměř pětiny Ukrajiny, kterou Rusko okupuje, poznamenala agentura Reuters.
Ukrajinský prezident v interview podle agentury také uvedl, že po nedávných problémech Kyjev opět dostává od USA varování před útoky ruských balistických raket, které jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu klíčové.
Rovněž provoz satelitního komunikačního systému Starshield americké společnosti SpaceX se podle prezidenta vrátil k dřívějším rychlostem připojení, než byl na počátku října omezen kvůli diplomatickému tlaku Washingtonu na Kyjev. Oboje je podle Zelenského výsledkem jeho jednání se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem v Oslu.