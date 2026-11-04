Ukrajina musí podle EK zrychlit tempo reforem, Černá Hora je na členství připravena

Pokud chce Ukrajina splnit svůj cíl uzavřít přístupová jednání s Evropskou unií do konce roku 2028, musí zrychlit tempo reforem. Evropská komise (EK) to ve středu uvedla ve své pravidelné hodnoticí zprávě o pokroku kandidátských zemí. Naopak Černá Hora podle EK může do konce roku uzavřít vyjednávací kapitoly.
Kyjev by se mohl v přístupových jednáních fakticky oddělit od Moldavska, s nímž dosud postupoval souběžně. Moldavsko totiž v procesu přistoupení postupuje rychleji, uvádí zpráva.
EK uvedla, že Černá Hora je připravena na členství v Evropské unii. Do konce roku by mohla předběžně uzavřít všechny zbývající vyjednávací kapitoly. K jejich předběžnému uzavření je nutný souhlas členských států Unie. Balkánská země si klade za cíl stát se 28. členským státem Unie v roce 2028.
„Poprvé od roku 2011, kdy EU uzavřela přístupová jednání s Chorvatskem, je nyní EU v situaci, kdy může brzy uzavřít jednání s další kandidátskou zemí – Černou Horou,“ stojí v prohlášení Komise. „Svědčí to o trvalém úsilí Černé Hory posouvat se vpřed na evropské cestě a zavádět reformy nezbytné k tomu, aby se členství v EU stalo skutečností,“ dodává EK.
Unijní exekutiva mluví v případě Černé Hory o „pozoruhodném pokroku“. Země dosud prozatímně uzavřela 21 vyjednávacích kapitol z celkových 33. Komise podle nejmenovaného unijního zdroje nyní odešle do Rady EU, která zastupuje členské státy, poslední technické dokumenty. Následně očekává do konce prosince dokončení přístupových jednání. Do jara 2027 pak očekává finalizaci přístupové smlouvy a v červnu její podepsání.
„Země se blíží do závěrečné fáze přístupového procesu,“ uvádí Komise. Dodává nicméně, že klíčové zůstává i nadále trvalé reformní úsilí a široký politický konsensus.