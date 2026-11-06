Trumpovy volební mapy demokraty přibrzdily, ale nezastavily

Republikáni překreslili volební mapy v Texasu, na Floridě a dalších státech USA, jak to po nich chtěl americký prezident Donald Trump. Demokraty to ale na cestě za výraznou většinou v dolní komoře Kongresu nedokázalo zastavit. Pomohla jim především mobilizace černošských i změna názoru u latinoamerických voličů. Republikáni svá rozhodnutí obhajují.
Nikde prezidentova taktika neselhala takovým způsobem jako v Severní Karolíně. Republikáni tam již ovládali deset ze čtrnácti křesel sněmovních mandátů, ale chtěli ještě víc vychýlit poměr sil ve svůj prospěch.
Proto začali ve státním zákonodárném sboru připravovat novou volební mapu, ve které by 1. obvod – držený demokratickým poslancem Donem Davisem – zahrnoval většinu republikánských voličů. Tím by ovšem došlo k oslabení jejich převahy jinde.
Davis nakonec svůj mandát vyhrál, ale to je ve výsledku ten nejmenší problém, který musí republikáni v Severní Karolíně řešit. Po sečtení většiny hlasů vyhráli demokraté devět obvodů, v dalším ještě sčítaném vedou a chybělo jen několik tisíc hlasů, aby získali i ty ostatní.
Smršť nových volebních map
Volební mapy se v USA mění na základě sčítání obyvatelstva jednou na deset let, zpravidla na začátku každé dekády. Pokud se politici rozhodnou změnit volební mapu mimo pravidelný termín, tak zpravidla chtějí získat výhodu pro svou stranu. V takovém případě se mluví o takzvaném gerrymanderingu. Jeho cílem je vytvořit mapu volebních obvodů, které rozdělují voliče v daném státě tak, aby strana získala víc mandátů.
K tomu došlo i v létě 2025, kdy Trump vyzval republikány v Texasu, aby změnili tamní volební mapu, aby získali převahu v pěti nových obvodech. Na to reagovala Kalifornie, kde se demokraté rozhodli pro obdobnou změnu, aby texaské změny kompenzovali. Následovala smršť schvalování nových volebních map napříč USA.
Republikáni změnili volební mapy v Alabamě, na Floridě, v Louisianě, Ohiu, Severní Karolíně, Tennessee a v Texasu. Počítali s tím, že by díky tomu mohou získat patnáct křesel ve Sněmovně reprezentantů. Demokraté změnili volební mapu v Kalifornii a v Utahu, kde dohromady mohli získat až šest křesel a podle současných výsledků byly jejich změny úspěšné.
Mobilizace černošských voličů
Server The Atlantic poukázal na faktory, které zmařily snahy republikánů o získání mandátů pomocí změněných volebních map. V první řadě se jednalo o vysokou volební účast černošských voličů, kteří podobně jako ostatní voličské skupiny reagovali na kroky Trumpovy administrativy v oblasti migrace nebo na probíhající válku proti Íránu, která vedla k nárůstu cen pohonných hmot a životních nákladů.
Černošské voliče také mobilizovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které upravilo klíčovou část zákona o volebních právech (Voting Rights Act). Jeho verdikt totiž umožnil republikánům v jižních státech překreslit obvody, ve kterých zákon zachovával většinu černošských obyvatel.
„To povzbudilo demokratickou opozici,“ řekl bývalý ministr spravedlnosti Eric Holder, který nyní vede Národní demokratický výbor pro přerozdělení volebních obvodů (NDCR).
V Alabamě rozhodnutí Nejvyššího soudu umožnilo republikánům vytvořit nový volební okrsek. To vedlo ke snížení počtu černošských voličů v obvodu, který držel demokrat Shomari Figures, který se tím stal jedním z nejohroženějších poslanců před listopadovými volbami do Kongresu. Nakonec se mu ale povedlo zvítězit s náskokem více než sedmi procentních bodů. V jeho okrese vzrostla volební účast o 38 procentních bodů ve srovnání s rokem 2022.
Na Floridě měli republikáni v plánu získat pomocí gerrymanderingu čtyři křesla. Pokud by se jim to povedlo, tak by počet demokratických mandátů klesl z osmi na čtyři. Kandidáti Demokratické strany však v letošních volbách získali sedm křesel a demokratický kandidát vede v dalším okrsku, který ještě není dopočítaný.
Latinoameričané otočili směrem k demokratům
Důležitým faktorem byly i politické preference Latinoameričanů. V Texasu se republikáni při rozdělování volebních obvodů opírali o zisky, které u nich během několika posledních voleb zaznamenali – včetně výrazného posunu ve prospěch Trumpa v letech 2020 a 2024.
Takové uvažování se ukázalo jako nerozvážné, připustil republikánský volební stratég Mike Madrid. Demokraté vyhráli čtyři z pěti nově načrtnutých obvodů. Na jihu Texasu si suverénně podrželi 28. obvod, který se nachází v údolí řeky Rio Grande, stejně tak vysokým rozdílem udrželi 34. obvod na pobřeží Mexického zálivu a 35. obvod na předměstí San Antonia. Ve všech těchto oblastech je silná populace voličů s latinskoamerickými kořeny.
Republikáni uspěli pouze v překresleném 32. obvodu. Ten je k pátečnímu ránu SEČ také jedním ze dvou obvodů napříč celými USA, kde demokraté ztratili dosavadní kontrolu.
Republikáni považovali latinskoamerické voliče za novou a trvalou součást své voličské základny a vytyčovali volební obvody stejným způsobem, jakým demokraté využívali černošský volební blok k maximalizaci své vlastní politické moci. „U Latinoameričanů to nefunguje a republikáni to právě pochopili,“ řekl Madrid.
Mapy fungovaly, ale přišla modrá vlna
Profesor volebního práva na Harvardu Nicholas Stephanopoulos varoval před vyvozováním nesprávných závěrů z vítězství demokratů v okrscích, které republikáni překreslili ve svůj prospěch.
„Gerrymandering nepřináší Republikánské straně takové zisky, v jaké doufala… v době modré volební vlny,“ napsal Stephanopoulos na sociální síti X. „V normální době by republikáni celkově získali asi devět křesel. I v této situaci jim však jejich volební mapy přinesou lepší výsledek, než kdyby platily ty staré,“ dodal.
Několik republikánských činitelů a politiků se nechalo slyšet, že gerrymanderingu nelitují. „Do voleb jsme šli s dvaceti republikány. Nyní máme v naší kongresové delegaci dvacet republikánů. Tak to prostě je,“ obhajoval odcházející guvernér Floridy Ron DeSantis své úsilí o změnu tamní volební mapy
Výkonný ředitel organizace National Republican Redistricting Trust Adam Kincaid sdělil, že změna volebních obvodů pomohla straně na celostátní úrovni odvrátit ještě větší ztráty. Nové mapy podle něj nemohou za drtivou porážku Republikánské strany. „Uzavřete sázku a doufáte, že to vyjde,“ řekl Kincaid. „Tvůrci volebních map nemají možnost ovlivnit celostátní politické prostředí,“ dodal.
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