Trumpově hraniční zdi padly za oběť stromy staré více než dvě století

Více než dva měsíce bránili arizonští aktivisté pokácení posledního z prastarých topolů na americko-mexické hranici u obce Lochiel. Tři stromy, staré podle odhadů až 250 let, už předtím pokáceli dodavatelé stavby hraniční zdi. Aktivisté stromy přezdívali „babičky“. Protestující tábořili na soukromém pozemku u hranice a v koruně posledního topolu se střídali tak, aby v ní byl vždy alespoň jeden člověk. V pondělí 5. října ale tábor obsadili ozbrojení příslušníci americké pohraniční stráže. Podle aktivistů zadrželi nejméně tucet lidí. Strom poté porazila těžká technika, aby uvolnila místo pro dvojitou, zhruba devět metrů vysokou zeď, která má zabránit migrujícím lidem v přechodu hranice.
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Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku v úterý předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů.
Rizika spjatá s podezřením na mor v Rusku jsou podle WHO nízká
Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, uvedla agentura AFP. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy, sdělila WHO podle agentury Reuters.
Ve Francii začal další den protestů a blokád škol, zapojí se i odbory
Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v úterý v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu.
Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže
Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže a pokus o vlastizradu. Informaci potvrdilo generální státní zastupitelství. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka.
Trumpově hraniční zdi padly za oběť stromy staré více než dvě století
Více než dva měsíce bránili arizonští aktivisté pokácení posledního z prastarých topolů na americko-mexické hranici u obce Lochiel. Tři stromy, staré podle odhadů až 250 let, už předtím pokáceli dodavatelé stavby hraniční zdi. Aktivisté stromy přezdívali „babičky“. Protestující tábořili na soukromém pozemku u hranice a v koruně posledního topolu se střídali tak, aby v ní byl vždy alespoň jeden člověk. V pondělí 5. října ale tábor obsadili ozbrojení příslušníci americké pohraniční stráže. Podle aktivistů zadrželi nejméně tucet lidí. Strom poté porazila těžká technika, aby uvolnila místo pro dvojitou, zhruba devět metrů vysokou zeď, která má zabránit migrujícím lidem v přechodu hranice.
Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna se potopila
Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedl podle bulharských médií premiér Rumen Radev. Podle něj se jedno plavidlo potopilo a posádka je nezvěstná. Druhou loď zachvátil požár, námořníky se ale podařilo evakuovat. Tamní média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři.
Trump dekretem rozšířil možnosti používání daňově zvýhodněného dieselu v USA
Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým rozšířil přístup k daňově zvýhodněnému dieselu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, podle které si toto zvýhodněné palivo, které bylo určeno pro zemědělské či stavební stroje, bude moci koupit kdokoli.
Volby v Québecu vyhráli separatisté. Chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě
Separatistická Québecká strana (PQ) vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii Québec, nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Informuje o tom agentura AP, podle níž se strana po více než deseti letech vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Kanadská televize CBC v této souvislosti mluví o velké zkoušce pro premiéra Marka Carneyho.
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