Trumpova vláda propustila ředitele Hlasu Ameriky nelegálně, rozhodl soud

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa propustila ředitele rozhlasové stanice Hlas Ameriky (VOA) Michaela Abramowitze nelegálně. V úterý tak rozhodl odvolací soud ve Washingtonu, píše deník The New York Times (NYT). Jednohlasné rozhodnutí tříčlenného panelu soudců podle listu zasadilo ránu Trumpově administrativě, která se pokusila veřejnoprávní médium rozpustit s tvrzením, že se jedná o hlas radikální Ameriky, který vydává politicky zaujaté zprávy.
Trumpova administrativa k odvolání šéfa VOA potřebuje souhlas Mezinárodní poradní rady pro rozhlasové vysílání (IBAB), uvedl odvolací soud. Rozhodnutí by mohlo Abramowitzovi, který byl propuštěn loni v srpnu, umožnit návrat do funkce.
Kongres USA v roce 2020 schválil zákon, podle něhož musí jmenování a odvolávání ředitelů federálně financovaných mediálních organizací včetně VOA schvalovat právě IBAB. Učinil tak poté, co představitelé administrativy zasahovali do vedení těchto organizací v Trumpově prvním funkčním období.
Po své druhé inauguraci loni v lednu však Trump propustil šest ze sedmi členů rady. Zůstal v ní pouze Marco Rubio, který v ní vzhledem ke své roli ministra zahraničí zasedá automaticky. K hlasování rady je přitom potřeba přítomnost nejméně dalších čtyř členů. Šest členů vyjma Rubia musí do funkce schválit Senát. Propuštění členové však dosud nebyli nahrazeni.
Propuštění tisícovky novinářů
Federální soudce v březnu zrušil propuštění více než 1000 novinářů VOA a zneplatnil dosazení Trumpovy spojenkyně Kari Lakeové do čela Agentury Spojených států pro globální média (USAGM). Ta má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou.
Stanice Hlas Ameriky vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku. Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř padesáti jazycích. V průběhu let vysílala mimo jiné do Číny, Severní Koreje, bývalého SSSR i na Kubu či do někdejšího Československa.
Nyní poskytuje výrazně omezený servis v méně než deseti jazycích včetně mandarínštiny, korejštiny, perštiny a jazyků darí a paštúnštiny, jimiž se mluví v Afghánistánu.