Trumpova „nejoddanější poradkyně“ měla pracovat rok bez prověrky


před 51 mminutami|Zdroj: Financial Times, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, CNN, ČT24

Americká média už delší dobu rozebírají kontroverze kolem poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa Natalie Harpové. Pětatřicetiletá „zapomenutá Američanka z Kalifornie“, která tvrdí, že jí Trump zachránil život, měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky. Stanice CNN rovněž zjistila, že Harpová při útoku na Kapitol v roce 2021 psala příspěvky na Trumpovu podporu. Mluví se o ní jako o nejbližší a nejoddanější poradkyni amerického prezidenta.

Nikdy si nebere volno, ani v neděli. Pracuje v Oválné pracovně a má své stálé místo v helikoptéře Marine One. Jménem prezidenta si vyměňuje zprávy se světovými lídry a připravuje příspěvky na jeho sociální sítě. Tak píše list The New York Times (NYT) o pětatřicetileté poradkyni amerického prezidenta Natalii Harpové.

Zájem médií a veřejnosti o Harpovou vzrostl poté, co vyšlo najevo, že byla jednou z mála vyvolených, kteří doprovázeli Trumpa při jeho tajném útěku z Air Force One při odletu z červencového summitu NATO. S prezidentem Trumpem se měli skrýt v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby se vyhnuli údajnému íránskému spiknutí.

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Minulý týden se Harpová stala terčem politického útoku ze strany demokratického senátora z Georgie Jona Ossoffa. „Trump tu práci dělat nechce. Chce si postavit svůj taneční sál a cestovat s Natalií v jejich létajícím paláci, který jim daroval emír Kataru,“ prohlásil Ossoff. Vláda oficiálně přijala luxusní letoun Boeing 747-8 od Dauhá loni, a to navzdory pochybnostem ohledně etiky a zákonnosti přijetí tak drahého daru od cizího státu.

Ossoffovy výroky vyvolaly v Bílém domě bouřlivou reakci, Trumpovi spolupracovníci se Harpové ihned zastali. Ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung si postěžoval, že Ossoff „haní tvrdě pracující lidi, kteří slouží své zemi“. Sám prezident následně ostře zaútočil na reportérku CNN, která se ho na výroky zeptala.

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Chybějící bezpečnostní prověrka

Bílý dům také čelil otázkám, zda měla Harpová přístup k utajovaným informacím bez bezpečnostní prověrky. Zpravodajský televizní kanál MS NOW totiž minulý týden informoval, že v Bílém domě pracovala rok bez ní – podle dvou nejmenovaných zdrojů citovaných MS NOW z neznámých důvodů odmítla podat příslušné žádosti.

Teprve poté, co tuto záležitost nadnesla kancelář právního poradce Bílého domu a do věci se zapojil sám Trump, Harpová potřebné dokumenty pro federální prověrku vyplnila, načež jí byla přidělena, píše The Guardian.

Natalie Harpová
Zdroj: Reuters/Daniel Heuer

„Je šokující, že poradkyně, která má potenciální přístup k nejcitlivějším státním tajemstvím, údajně tak dlouho neměla bezpečnostní prověrku. Považovat přístup k důvěrným informacím za pouhou vedlejší výhodu zaměstnání je skandální způsob, jak zacházet s naší národní bezpečností,“ prohlásil dle deníku The Guardian bývalý zvláštní poradce pro etiku za prezidenta Baracka Obamy a exvelvyslanec v Česku Norman Eisen.

„Jedná se o další projev neschopnosti vlády, která je ochotná odsunout stranou zájmy naší země, ignorovat zavedené postupy a vystavit Bílý dům rizikům v oblasti zpravodajské bezpečnosti, jen aby uspokojila Trumpa,“ pokračoval v kritice Eisen.

Bývalý Obamův poradce David Axelrod na síti X napsal, že pokud je zpráva o rok chybějící prověrce pravdivá a pokud „osoba, která je prezidentovi nejblíže a denně se podílí na jeho rozhodování, odmítá podstoupit proces jejího získání“, jde o „nesmírně závažný problém“.

Tisková mluvčí Karoline Leavittová v reakci na kritiku bývalých zaměstnanců Bílého domu uvedla, že „Harpová má bezpečnostní prověrku stejně jako všichni ostatní a je loajální a pracovitou členkou týmu prezidenta Trumpa“.

„Lidská tiskárna“

Pozornost upřená na Harpovou a její působení u prezidenta však podle Financial Times (FT) nejde jen tak odvést. Harpová se dle FT rychle stala symbolem přehnaného podlézání v Trumpově okolí.

Její otevřené projevy loajality vůči Trumpovi jsou ve Washingtonu tématem číslo jedna, dle FT mu posílala dopisy, v nichž psala: „Jsi pro mě to jediné, na čem mi záleží“ a „Chci ti přinášet radost“. Podepisovala se také slovy „Z celého srdce, Natalie“, píše NYT.

Pravidelně rozdává kopie novinových článků, které Trumpa chválí – dokonce si s sebou nosí přenosnou tiskárnu, aby mohla Trumpovi předávat informace v tištěné podobě, což jí vyneslo přezdívku „lidská tiskárna“.

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Příspěvky na podporu Trumpa při útoku na Kapitol

CNN zjistila, že mimořádnou oddanost směrem k Trumpovi Harpová projevila už dávno před tím, než se stala jeho poradkyní. V den útoku na Kapitol (6. ledna 2021) měla „zaplavit“ svůj twitterový účet příspěvky, které vyzývaly republikány, aby „bojovali za Trumpa“, když začínal svůj projev poblíž Bílého domu.

Harpová tehdy opakovala prezidentova nepodložená tvrzení, že volby byly zmanipulovány, a podpořila rétoriku jeho spojenců, kteří se rovněž snažili zpochybnit legitimitu volebního vítězství Joea Bidena. Tehdy devětadvacetiletá Harpová na své sociální sítě napsala: „Dnes zastavíme krádež!“

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Poté, co dav Trumpových příznivců vtrhl do Kapitolu, sdílela příspěvky, které tvrdily, že výtržníci „nebyli Trumpovými příznivci“, a šířila nepravdivé zprávy o tom, že se do davu vkradli členové Antify. Později Harpova sdílela Trumpovy výzvy, aby se výtržníci vrátili domů.

Útok na Kapitol v lednu 2021
Zdroj: Reuters/Stephanie Keith

Rodina křesťanských konzervativců

Harpová se narodila v roce 1991 v rodině křesťanských konzervativců. Její otec byl realitní makléř a matka ji vyučovala doma. „Máma nás vychovávala v přesvědčení, že americká výjimečnost je správný způsob, jak nahlížet na věci. Že Spojené státy jsou pánem světa,“ řekl bratr Harpové Preston stanici CNN. „Moje sestra se z toho bludu bohužel nevymanila,“ tvrdí.

Harpová studovala na Point Loma Nazarene University v jižní Kalifornii, kde získala bakalářský titul, a poté absolvovala magisterský program MBA na křesťanské univerzitě ve Virginii – Liberty University.

V době, kdy Trump nastoupil poprvé do Bílého domu, Harpová se potýkala s diagnózou rakoviny kostí. Prezidentovu pozornost na sebe upoutala poté, co mu připsala zásluhu za své přežití díky zákonu, který přijal s cílem usnadnit schvalování experimentálních léků vládními orgány, připomíná Financial Times.

Článek v deníku The Washington Post však tvrzení Harpové o zásluhách prezidenta zpochybnil a uvedl, že odborníci poukazují na to, že „podle popisu léčby Harpové, kterou podstoupila, a časového harmonogramu jejího průběhu je nepravděpodobné, že by Trump na její případ měl jakýkoli vliv“.

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„Nikdy mě neopustí“

Trump následně Harpovou pozval, aby vystoupila na republikánském sjezdu v roce 2020, kde se představila jako „kdysi zapomenutá Američanka z Kalifornie“. Poté, co současný šéf Bílého domu prohrál s Joe Bidenem volby, zůstala Harpová blízko Trumpovi a jeho okolí.

Jakmile Trump oficiálně oznámil svou kandidaturu na druhé funkční období, stála Harpová po jeho boku. V knize Změna režimu: Uvnitř imperiálního prezidentství Donalda Trumpa, která popisuje, jak Trump od svého návratu do úřadu převrátil americkou vládu naruby, autoři Maggie Habermanová a Jonathan Swan napsali, že prezident svým spolupracovníkům řekl, že Harpová „byla jediná, kdo ho miloval stejně jako jeho žena a děti“. „Vy všichni odejdete a budete vydělávat peníze – ona mě nikdy neopustí,“ dodal.

Mluvčí Bílého domu Davis Ingle uvedl, že Harpová je „jednou z nejvěrnějších a nejpracovitějších spolupracovnic v týmu prezidenta Trumpa“.

„Ukázala se jako naprosto loajální a podlézavá poradkyně a spolupracovnice,“ prohlásil o Harpové profesor politologie na Univerzitě v Akronu David B. Cohen. „Trumpovi se to líbí, nemá rád, když ho někdo zpochybňuje. Rád je uctíván a ona to zjevně dělá,“ dodal.

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