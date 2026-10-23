Trump tvrdí, že Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink

Šéf společnosti SpaceX Elon Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink, prohlásil ve čtvrtek večer podle tiskových agentur americký prezident Donald Trump. Odmítl však říci, zda s Muskem o věci přímo hovořil. Kyjev si v posledních dnech stěžoval na omezení rychlosti připojení k systému, na kterém je ukrajinská armáda závislá při obraně proti ruské agresi a který využívá ke komunikaci na bojišti i k provozu dronů.
„Nechci to komentovat, jestli jsem volal já, nebo někdo jiný, na tom podle mě nezáleží. Rozhodující je, že to znovu spustil,“ řekl Trump novinářům a dále se k věci nevyjádřil.
List Wall Street Journal (WSJ) předtím ve čtvrtek s odvoláním na nejmenované americké a ukrajinské činitele napsal, že Trump ve středu Muska telefonicky požádal, aby omezení přístupu k satelitnímu systému zrušil. Starlink podle WSJ krátce po tomto hovoru fungoval lépe. Někteří ukrajinští představitelé ale deníku řekli, že připojení plně obnoveno nebylo, ačkoli nyní je rychlejší. Trump podle WSJ Muskovi řekl, že je frustrován z toho, že je rychlost Starlinku pro Ukrajinu stále omezená.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve ve čtvrtek řekl, že rychlost služby Starlink dosud obnovena nebyla a že doufá, že v příštích dnech o tom bude moci hovořit s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Musk zprvu naznačoval, že o omezení služeb rozhoduje americká vláda a potažmo Trump. Washington to odmítá. Šéf Bílého domu už dříve popřel, že by o zpomalení rozhodoval; Rubio ve středu uvedl, že o přístupu Ukrajiny k systému rozhodují SpaceX a Musk, nikoli Bílý dům. Také ministr obrany Pete Hegseth ujistil, že Pentagon žádný takový pokyn nevydal. K rychlému obnovení plného přístupu společnost SpaceX vyzvala ve středu také Evropská komise.
Vztahy Zelenského s Washingtonem se propadly na nové dno poté, co Trump oznámil dohodu o nákupu ruské nafty a prominul Moskvě nové sankce. Prezident také opakovaně vyzval Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie, a Ukrajincům vzkázal, aby si zvolili nového prezidenta.