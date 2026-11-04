Trump první vystoupení po porážce republikánů věnoval svému tanečnímu sálu

Americký prezident Donald Trump v prvním vystoupení po porážce republikánů ve volbách do Kongresu hovořil o tanečním sálu u Bílého domu. Promluvil přímo ze staveniště. Na místě podepsal jeden z trámů stavby, který pak dělníci vyzvedli ke stropu. Na otázku novinářů uvedl, že z velké části souhlasí s viceprezidentem JD Vancem, že republikáni přišli o většinu v Kongresu kvůli válce s Íránem.
„Nebude jen jedním z největších, ale také jedním z nejkrásnějších tanečních sálů kdekoli na světě,“ řekl Trump novinářům, aniž by nejprve volby zmínil. Hovořil o plánu uložit drony v budově, která podle něj bude výjimečně zabezpečená.
Republikánský prezident následně řekl, že zahájení války nelituje. „Íránu nelze dovolit, aby měl jadernou zbraň,“ zopakoval své odůvodnění rozpoutání konfliktu. Viceprezident Vance nedlouho předtím na sociálních sítích napsal, že Republikánská strana utrpěla volební porážku v důsledku války s Íránem a že to všichni vědí. Trump řekl, že ví, jaký Vance zaujímá ke konfliktu postoj.
K vítězství demokratů americký prezident řekl, že pokud se proti němu opět pokusí vznést ústavní žalobu, zničí je to. Demokraté nyní získají předsednictví ve výborech Senátu a Sněmovny reprezentantů, a tím i možnost předvolávat svědky a vyšetřovat prezidenta a členy jeho administrativy.