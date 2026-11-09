Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

Šéf Bílého domu Donald Trump připustil, že jeho administrativa byla v otázce deportací přistěhovalců možná příliš tvrdá. Učinil tak ve svém prvním velkém rozhovoru od chvíle, kdy jeho strana ve volbách v polovině funkčního období prezidenta ztratila kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. V rozhovoru pro pořad 60 Minutes, který televize CBS odvysílala v neděli, republikánský prezident rovněž řekl, že věří v možnost spolupráce s demokraty v novém Kongresu na určité formě imigrační dohody.
Trump přiznal, že jeho politika deportací byla jedním z důvodů volební porážky republikánů. „Myslím, že to možná bylo příliš tvrdé, ano,“ řekl. Dále uvedl, že věří v dosažení dohody v této otázce s novou demokratickou většinou v Kongresu. „Šlo by o to, že bychom společně něco vypracovali,“ poznamenal.
Podle Trumpa by měli být ze země vyhoštěni ti, kteří v ní pobývají nelegálně a jsou „vrahy“ či „obchodníky s drogami“. Naznačil však, že je otevřen dohodě, která by umožnila zůstat ostatním, „pokud jde o slušné lidi, kteří pracují například v zahradnických firmách, v hotelech nebo vykonávají jinou práci“, a „v některých případech dokonce platí daně“.
Agentura AP připomíná, že krátce po pátečním natáčení rozhovoru jmenoval Trump Stephena Millera, hlavního architekta tvrdé imigrační politiky, do funkce nového personálního šéfa Bílého domu.
„Trump říká, že jeho tvrdý postup v imigrační politice zašel příliš daleko,“ reagoval v neděli po odvysílání rozhovoru na sociálních sítích šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Jeho řešením zřejmě bylo svěřit muži, který za to nese odpovědnost, vedení Bílého domu. To není náprava, ale povýšení,“ kritizoval Schumer.
Tvrdý postup vůči migrantům patří k hlavním rysům Trumpova dosavadního působení v úřadu. Rozsáhlé zásahy federálních agentů v řadě amerických měst vedly k prudkému nárůstu počtu zatčení. Během protestů proti těmto operacím federální agenti usmrtili dva americké občany – Renée Goodovou a Alexe Prettiho.
Demokraté oznámili, že dohled nad činností Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a ministerstva vnitřní bezpečnosti bude jednou z priorit nového Kongresu.