Trump podepsal prohlášení, jež má ochránit Oválnou pracovnu jako národní památku


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer podepsal prohlášení, které podle něj uchová Oválnou pracovnu a zasedací místnost vlády v Bílém domě jako národní památky. Informovaly o tom agentury Reuters a AP, podle níž jde o Trumpův první oficiální krok po drtivé porážce jeho republikánů v úterních volbách do Kongresu. Dokument nicméně budoucím prezidentům nebrání pracovnu, kterou Trump zaplnil po okraj zlatými ozdobami, přestavět, ani samotné prohlášení zrušit, upozorňují agentury.

Podepsaný příkaz Trump podle Reuters komentoval obšírně. „Nebude dovoleno, aby se jí kdokoli dotkl, aby byla zničena či stržena hlupáky kvůli stavbě něčeho, co by mělo trochu jiný tvar,“ sdělil současný nájemník Bílého domu novinářům. „Oválnou pracovnu máme rádi a je to symbol, jako samotný Bílý dům,“ doplnil.

Případné zásadní změny by podle něj musel posoudit Kongres: „Když budou chtít říct, 'ať už to není ovál, udělejme z ní čtverec', budou se muset obrátit na Kongres a doufejme, že Kongres, lidé v Kongresu, budou dost chytří na to, aby to nedovolili.“ V textu zmíněného dokumentu ale se žádný takový požadavek nevyskytuje, upozornila AP.

Prohlášení podle AP ukládá správu Oválné pracovny do gesce ministra vnitra. Před každým krokem, který by ji podstatně změnil nebo zbořil, vyžaduje dokumentaci, posouzení a zvážení alternativ. Zároveň uvádí, že neomezuje pravomoc prezidenta měnit výzdobu pracovny, vybírat nábytek či provádět běžné provozní a bezpečnostní úpravy.

Trump první vystoupení po porážce republikánů věnoval svému tanečnímu sálu
Prezident USA Donald Trump

Trump v minulosti zrušil či zmenšil plochu národních památek

Bílý dům podle dokumentu sice už národní historickou památkou je, Oválná pracovna ale podle něj zaslouží zvláštní uznání. Trump sám přitom v minulosti zrušil či zmenšil plochu národních památek vyhlášených jeho předchůdci: například v červenci zmenšil rozlohu dvou památek v jižním Utahu o více než 90 procent, aby bylo v oblasti možno provozovat pastvu, motorizované rekreační aktivity, těžbu dřeva a dalších přírodních zdrojů, připomněl Reuters.

Reuters také píše, že není zcela jasné, co Trumpa k tomuto kroku vedlo, protože nikdo nenavrhoval tyto prostory zbourat ani výrazně změnit. Trump sám přitom nechal zbořit celé východní křídlo Bílého domu kvůli stavbě nového obřího tanečního sálu a čelí hned několika žalobám, že své zásahy ve Washingtonu provádí bez nutného souhlasu úřadů.

Tento týden se svým oblíbeným projektům věnoval již potřetí: v pondělí, ve svém posledním předvolebním projevu, představil zrekonstruované zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku a ve středu, den po volbách, zase hovořil přímo ze staveniště o tanečním sálu a na místě podepsal jeden z trámů stavby.

Trump nechal zbořit východní křídlo Bílého domu
Demolice východního křídla Bílého domu

Při čtvrtečním podpisu prohlášení o Oválné pracovně pak na stole ležela červená kšiltovka s nápisem VETO, podle AP nepříliš skrytý odkaz na změnu poměru sil v Kongresu. Demokraté převezmou většinu v obou komorách na začátku ledna a Trump už se nechal slyšet, že jejich návrhy zákonů bude systematicky vetovat.

Na přímý dotaz, zda bude smět příští prezident odstranit z Oválné pracovny zlaté dekorace, Trump odvětil: „Mohou si dělat, co chtějí, budou-li to dělat opatrně.“

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