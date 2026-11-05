Trump po volební prohře republikánů vyjádřil podporu ministru obrany Hegsethovi

Americký republikánský prezident Donald Trump ve středu vyjádřil podporu ministru obrany Peteovi Hegsethovi – den poté, co demokraté po volbách získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Napsala to agentura Reuters, podle níž výhra demokratů odráží rozhořčení voličů nad válkou v Íránu zahájenou letos v únoru USA a Izraelem. Konflikt už ve středu veřejně zpochybnil americký viceprezident JD Vance a spojil jej s prohrou republikánů.
Trump na otázku novinářů, zda uvažuje o odvolání Hegsetha, kterého dříve označil za zastánce nepopulární války, odpověděl: „Ne, myslím, že odvádí velmi dobrou práci.“
To se podle agentury liší od postupu někdejšího republikánského prezidenta George W. Bushe, který po volbách do Kongresu v roce 2006 propustil ministra obrany Donalda Rumsfelda. Nespokojenost voličů s tehdejší válkou v Iráku totiž demokratům pomohla získat kontrolu nad tímto zákonodárným sborem.
Šéf Bílého domu by však podle zdrojů přesto mohl ministra vyměnit, až republikáni zhodnotí své ztráty. Jeden z prezidentových poradců uvedl, že ministr obrany může být kvůli současné válce na seznamu lidí k propuštění. „Někdo za to ponese vinu a vy víte, že to nebude on (Trump),“ řekl poradce.
Bílý dům na žádost o komentář odkázal Reuters na Trumpova prohlášení ohledně Hegsetha. Ministerstvo obrany uvedlo, že jeho šéf je „na 100 procent odhodlán“ vést Pentagon až do konce Trumpova funkčního období, které končí 20. ledna 2029.
Hegseth čelí kritice republikánů i hrozbě vyšetřování
Hegseth je v americké politice podle Reuters kontroverzní postavou a nadělal si nepřátele dokonce i ve své Republikánské straně. Republikánský člen Sněmovny reprezentantů Thomas Massie proti němu na začátku letošního roku podal návrh na odvolání z funkce a obvinil jej ze zneužití úřadu tím, že zahájil nepřátelské akce proti Íránu bez souhlasu Kongresu.
Demokraté slíbili, že prošetří Hegsetha i jeho řízení Pentagonu, což by se mohlo týkat jak jeho přístupu k válce s Íránem, tak čistek mezi nejvyššími vojenskými důstojníky, včetně šéfa Sboru náčelníků štábů. Mohl by také čelit vyšetřování ohledně své politiky vůči Ukrajině a amerických vojenských úderů na lodě podezřelé z pašování drog ve vodách Latinské Ameriky, což by podle některých demokratů mohlo představovat válečné zločiny.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell uvedl, že Hegseth bude i nadále prosazovat Trumpovu agendu a že Pentagon postupoval v souladu se zákonem. „Ministr neustoupí ani se nenechá odradit politiky, kteří se snaží získat stranické body nebo zahájit falešná vyšetřování v případech, kde k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo,“ dodal.
Jednou z možností, o které se v souvislosti s Hegsethem podle agentury už dlouho spekuluje, by bylo obsazení senátorského křesla po senátorce Marshe Blackburnové, jež byla v úterý zvolena příští guvernérkou státu Tennessee. Funkce se ujme v lednu a setrvá v ní čtyři roky. Hegseth, který v Tennessee bydlí a hlasoval tam, by mohl být do této funkce jmenován, aniž by musel kandidovat ve volbách.