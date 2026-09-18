Trump oznámil dohodu o Grónsku. USA tam budou kontrolovat své zájmy, uvedl

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, uvedl. Úřad dánské premiérky oznámil, že dohoda bude podepsána příští týden, informovala agentura Reuters.
Trump opakovaně hrozil, že se USA v zájmu své vlastní bezpečnosti zmocní Dánskem spravovaného poloautonomního ostrova, čímž popudil evropské spojence USA v Severoatlantické alianci.
Dohoda dává USA „stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku, a zcela řeší naše početné americké obavy“, napsal Trump na své síti Truth Social.
Trump od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly získat Grónsko. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.
To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).