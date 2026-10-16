Tři děti a jeden dospělý zemřeli při střelbě na základní škole v Oregonu

Nejméně tři děti a jeden dospělý zemřeli při střelbě na základní škole ve městě Bend v americkém státě Oregon, informují americká média. Mrtvý je také střelec. Nejméně dva další lidé skončili v nemocnici, jejich zdravotní stav zatím není znám.
Policie obdržela ve čtvrtek kolem 13:00 místního času (22:00 SELČ) hlášení o střelbě na základní škole Silver Rail. Podle policejní mluvčí Sheily Millerové neznámý muž střílel na automobil u školy. Policisté dorazili na místo během několika okamžiků a útočníka nalezli mrtvého.
Zatím není jasné, kdo střelce zastřelil. Podle Millerové mohlo jít o jednoho z přihlížejících. Policie potvrdila několik zasažených osob, včetně dětí. Nejméně dva zraněné převezli záchranáři do nemocnice. Vyšetřovatelé dosud nezveřejnili totožnost útočníka ani další okolnosti střelby.
Základní školu Silver Rail navštěvuje přibližně 450 dětí ve věku od pěti do jedenácti let a pracuje v ní asi čtyřicet zaměstnanců. Město Bend má zhruba sto tisíc obyvatel a leží přibližně 280 kilometrů jihovýchodně od Portlandu.